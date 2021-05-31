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YYK 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı onaylandı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK) 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı onaylandı. Oy çokluğu ile kabul edilen yasa tasarısına milletvekilleri 26 kabul 10 ret oyu kullandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:00
YYK 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı onaylandı
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Yayın Yüksek Kurulu (YYK) 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı onaylandı. Oy çokluğu ile kabul edilen yasa tasarısına milletvekilleri 26 kabul 10 ret oyu kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 3 Haziran Perşembe saat 10.00’da yapılacak.

TOROS

Yasa tasarısı üzerine söz alan CTP Milletvekili Fikri Toros, dijital karasal yayın altyapısı yetersizliği sebebiyle özel yayın yapan kanalların tümünün Türksat’a bağımlı olduğunu ve borçlardan dolayı ekranlarının kararma riski olduğuna işaret etti.

Toros, bu yüzden altyapının güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, bunun güçlendirilmemesinin hem kabul edilemez olduğunu, hem de rekabet edebilirliliği düşürdüğünü anlattı. YYK’nın yeni yasa tasarısı yapılırken tüm bunlara dikkat edilmesinin önemine işaret eden Toros, ivedilikle bu yasa tasarısının tamamlanmasının kanallar açısından önemine değindi.

Toros, CTP olarak yasa tasarısına oylarının ret olacağını söyledi.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da, YYK’nın bütçesi görüşülürken Toros’un söylediklerine katıldığını ifade ederek, özel kanalların Türksat ile yaşadığı sıkıntıların hükümet kanalıyla ertelendiğini ancak yüklü borcun durduğunu kaydetti. Her gün bir sıkıntı yaşanabileceği bilinciyle yayın yapmanın zorluğuna işaret eden Manavoğlu, bu konunun net olarak çözülmesinin önemine vurgu yaptı.

Manavoğlu, eleştiriler yanında insanları küçük düşürücü, hakarete varan haberler yapan bazı programlar olduğunu da ifade ederek, YYK’nın bu konulara daha fazla önem vermesi ve cesur olması gerektiğine değindi, bütçeye oylarının ret olacağını söyledi.

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ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, YYK’nın sözünün daha geçerli olacağı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade ederek, RTÜK’ün YYK’dan habersiz kararlar alıp KKTC’de bir kanalı kapatabildiğine işaret etti.

Angolemli, YYK bu şekilde çalışacaksa YYK’ya gerek olmadığını savunarak, bunları dile getirmemeleri durumunda sorunların aşılamayacağını kaydetti. Örnek olarak poliste Kutlu Adalı’nın dosyası ile ilgili yaşanan “vardı yoktu” tartışmasını gösteren Angolemli, eleştirilerde bulundu.

Devletin alacaklarını yıllardır alamadığını, vergi alacaklarının üzerine gitmediğini, Vakıflar’ın alacakları olduğunu ancak almadığını, üzerine gitmediğini, vergilerin, kiraların alınmadığını, Ercan Havalimanı’nda alacakların alınmadığını, ertelendiğini fakat kamuda hayat pahalılığının kesilmek istendiğini ifade eden Angolemli, devletin gelir artırmak için fikirler geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

“Kendi kendimizin efendisi olmak zorundayız” diyen Angolemli, Meclis’e bu konuda büyük görev düştüğünü ifade etti, yasa tasarısına ret oyu vereceklerini söyledi.

SANER

Başbakan Ersan Saner de, YYK’nın ülke ve kanallar açısından önemine işaret ederek, uydu ücretlerinin de tüm televizyonlar tarafından yatırılması gerektiğine işaret etti. Saner, YYK’nın yayınların kesilmesi ile alakası olmadığını, uydu ücretleri ödemeleri ile ilgili olduğunu belirterek, YYK’nın denetimleri gerçekleştirdiğini, cezalar kestiğini anlattı.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, YYK’nın ülke televizyon kanalları açısından önemine işaret ederek, ülkedeki televizyonculuğun YYK’nın kuruluşuyla geliştiğini anlattı. Taçoy, YYK’nın yeni bir yasaya ihtiyaç duyduğuna ve gelişen teknolojiye göre altyapı ve personel ile de ayak uydurması gerektiğine işaret etti.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi.  

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Son Güncelleme: 31.05.2021 18:45
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