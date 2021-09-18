Yüzyüze eğitime geçiş sonrası önlemler artırılıyor

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yeni eğitim yılının başladığı bu günlerde yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için gerekli önlemlerin alındığını, öğrencilerin antijen testlerini yaptırmaları için laboratuar ve merkezlerin artırıldığını söyledi.
Üstel şunları kaydetti;
"Dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir eğitim yılını okulsuz yaşayan çocuklarımız bu yıl okullarına kavuşmuştur.
Sağlık Bakanlığı olarak hükümetimizin aldığı yüz yüze eğitim kararı sonrası başlattığımız önlem çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.
Okullardaki denetimlerde okulların pandemi kurullarının bilgi ve bulguları Eğitim Bakanlığı ile birlikte hassasiyetle değerlendirilmektedir. Öğrencilerimize rastgele (random) testler de yapılmaya başlanmıştır.
Hedefimiz eğitimin herhangi bir nedenle kesintiye uğramasına fırsat vermeden sürekliliğini sağlamaktır.
Bu düşünce ve hedefle yükseköğretimde de gerekli önlemler alınmış, yurt dışından gelecek öğrenciler için yeterli aşı bulundurulmaktadır.
Tüm dünyanın sorunu haline gelen yaşam engelini hep birlikte aşacağımıza inancım tamdır.Aşı olmayı görev bilerek hem kendimizin hem çevremizin sağlığına hizmet etmeliyiz. Aşı olmayı reddetmek bilime inanmamaktır.
Yoğun bir şekilde kapalı mekanları kullanmamaya dikkat ederek, maske mesafe, hijyen kurallarını hayatımızın merkezine yerleştirerek elde ettiğimiz kazanımları kararlılıkla korumalıyız.
Son olarak ülkemizde toplam yapılan aşı sayısı, 431 bin 232 adettir.
Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 218.479 adet (%57.19)Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 212.753 adet (%55.69)'dur.
Ülke genelinde öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın testlerini yapabilecekleri merkezlerimiz çoğaltılmıştır.
Önemli bir konuyu yeniden hatırlatmak fayda görmekteyim. Öğrencilerimiz haftalık antijen testlerini yığılmayı önlemek amacıyla haftanın herhangi bir günü yaptırabilirler.
Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir. Örneğin Eylül ayının 20'sinde yapılan test sonucu ayın 27'sine kadar geçerli olacaktır.
Antijen testleri aşağıda yer alan kriterlere uygun kişilere ücretsiz olarak yapılmaktadır.
Çift doz aşılı kişiler
Son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler
Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler
18 yaş altında olanlar –( 6 yaşın altında ailenin isteğine bağlı )
Sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler
Sosyal yardım alanlar
Yukarıda belirtilen kriterlere uyan kişiler ücretsiz Antijen testleri için basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda veya merkezlerde testlerini yaptırabilirler. Kayıt yaptıramayan kişilerin kayıtları test için gittikleri laboratuvar veya merkezler tarafından yapılacaktır.
İşte ücretsiz antijen testi yapan laboratuvar ile merkezler ve çalışma saatleri
|#
|Laboratuvar İsmi
|BÖLGE
|ANTİJEN / PCR
|LEFKOŞA
|1
|Arıtkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|2
|Biogram Lab.
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|3
|Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|4
|Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd.
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|5
|Etik Tıbbi Tahlil Lab.
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-20:00
|Hergün
|6
|Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|7
|Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|8
|Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|9
|Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Pembe Monargalı)
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|10
|Nis Tıp Merkezi
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta içi
|11
|Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|12
|Simya Lab
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|13
|Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastahanesi )
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hergün
|14
|Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|15
|Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|16
|Vedat Özünlü Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|17
|Yenikent Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|18
|Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Her gün
|19
|Elite hospital tıbbi tahlil lab.
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|20
|M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|21
|Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|Yedi / Yirmi Dört
|22
|DEGIRMENLIK BELEDIYESI
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|09:00-13:00
|Pazartesi/Çarşamba/Cuma
|23
|GONYELI BELEDIYESI
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|09:00-12:00
|Pazartesi/Çarşamba/Cuma
|24
|LEFKOŞA FUAR ALANI
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|08:00-14:00
|Hafta Boyunca
|25
|KOLAN HASTANESİ
|LEFKOŞA
|ANTİJEN
|Yedi / Yirmi Dört
|GAZİMAĞUSA
|25
|Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak)
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|Yedi / Yirmi Dört
|26
|Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|27
|Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Mağusa)
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|28
|Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|29
|Mağusa Yaşam hastanesi
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|30
|Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.)
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|31
|Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|32
|Maraş Sağlık Merkezi
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|09:00-12:00
|Hafta İçi
|33
|YDÜ – Gazimağusa Dispanseri
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:00-20:00
|Hafta Boyunca
|34
|GAZIMAĞUSA BELEDİYESİ
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:00-16:00
|Hafta İçi
|35
|YENIBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:30-17:30
|Hafta İçi
|36
|TATLISU BELEDIYESI
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:30-15:30
|Hafta İçi
|37
|GECITKALE BELEDİYESI
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|08:30-12:00
|Hafta İçi
|38
|MARAS SAGLIK MERKEZI
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|09:00-12:00
|Hafta İçi
|39
|BEYARMUDU BELEDIYESI
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|14:00-18:00
|Hafta İçi
|40
|MEHMETÇİK BELEDiYESİ
|GAZİMAĞUSA
|ANTİJEN
|09:00-12:00
|Pazartesi/Çarşamba/Cuma
|41
|GİRNE
|42
|British Medical Lab
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|43
|Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|44
|Özel Girne Hastanesi Mucize Tıp LTD.
|GİRNE
|ANTİJEN
|Yedi / Yirmi Dört
|45
|Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|46
|Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|47
|Vita Lab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|48
|Kyrenia Med. Lab.
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|49
|Tıb lab tıbbi tahlil laboratuvarı
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|50
|Duo Lab
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|51
|Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi
|GİRNE
|ANTİJEN
|Yedi / Yirmi Dört
|52
|ALSANCAK BELEDIYESI
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|53
|OĞU ÖZYALÇIN TEST MERKEZİ
|GİRNE
|ANTİJEN
|08:00-14:00
|Hafta Boyunca
|54
|KOLAN HASTANESİ
|GİRNE
|ANTİJEN
|Yedi / Yirmi Dört
|GÜZELYURT
|55
|İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GÜZELYURT
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|56
|Yaman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GÜZELYURT
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|57
|Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Güzelyurt)
|GÜZELYURT
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|58
|YDÜ – Güzelyurt Dispanseri
|GÜZELYURT
|ANTİJEN
|08:00-20:00
|Hafta Boyunca
|59
|GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ
|GÜZELYURT
|ANTİJEN
|09:00-13:00
|Hafta Boyunca
|60
|Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
|GÜZELYURT
|ANTİJEN
|09:00-15:00
|Hafta Boyunca
|LEFKE
|61
|LEFKE AVRUPA UNİVERSTESİ
|LEFKE
|ANTİJEN
|08:00-13:00
|Hafta İçi
|62
|Cengiz Topel Hastahanesi
|LEFKE
|ANTİJEN
|09:00-12:30
|Hafta İçi
|İSKELE
|63
|İskele Tıp Merkezi
|İSKELE
|ANTİJEN
|08:00-17:00
|Hafta İçi
|64
|YDÜ – Bafra Dispanseri
|İSKELE
|ANTİJEN
|Yedi / Yirmi Dört
|65
|ISKELE BELEDİYESİ
|İSKELE
|ANTİJEN
|08:30-15:30
|Hafta İçi
|66
|ERENKOY SAGLIK MERKEZI
|İSKELE
|ANTİJEN
|12:00-15:00
|Hafta İçi
|67
|DIPKARPAZ SAGLIK MERKEZİ
|İSKELE
|ANTİJEN
|09:00-13:00
|Hafta Boyunca
|68
|BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ
|İSKELE
|ANTİJEN
|09:00-12:00
|Hafta İçi