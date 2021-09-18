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Yüzyüze eğitime geçiş sonrası önlemler artırılıyor

Sağlık Bakanı Üstel, yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için öğrencilerin antijen testlerini yaptırmaları adına için laboratuar ve merkezlerin artırıldığını söyledi. Üstel ayrıca, “Aşı olmayı reddetmek bilime inanmamaktır” ifadelerini kullandı.

18 Eylül 2021 Cumartesi 13:54
Yüzyüze eğitime geçiş sonrası önlemler artırılıyor

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yeni eğitim yılının başladığı bu günlerde yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için gerekli önlemlerin alındığını, öğrencilerin antijen testlerini yaptırmaları için laboratuar ve merkezlerin artırıldığını söyledi.

Üstel şunları kaydetti;

"Dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir eğitim yılını okulsuz yaşayan çocuklarımız bu yıl okullarına kavuşmuştur.

Sağlık Bakanlığı olarak hükümetimizin aldığı yüz yüze eğitim kararı sonrası başlattığımız önlem çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

Okullardaki denetimlerde okulların pandemi kurullarının bilgi ve bulguları Eğitim Bakanlığı ile birlikte hassasiyetle değerlendirilmektedir. Öğrencilerimize rastgele (random) testler de yapılmaya başlanmıştır.

Hedefimiz eğitimin herhangi bir nedenle kesintiye uğramasına fırsat vermeden sürekliliğini sağlamaktır.

Bu düşünce ve hedefle yükseköğretimde de gerekli önlemler alınmış, yurt dışından gelecek öğrenciler için yeterli aşı bulundurulmaktadır.

Tüm dünyanın sorunu haline gelen yaşam engelini hep birlikte aşacağımıza inancım tamdır.Aşı olmayı görev bilerek hem kendimizin hem çevremizin sağlığına hizmet etmeliyiz. Aşı olmayı reddetmek bilime inanmamaktır.

Yoğun bir şekilde kapalı mekanları kullanmamaya dikkat ederek, maske mesafe, hijyen kurallarını hayatımızın merkezine yerleştirerek elde ettiğimiz kazanımları kararlılıkla korumalıyız.

Son olarak ülkemizde toplam yapılan aşı sayısı, 431 bin 232 adettir.

Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 218.479 adet (%57.19)

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Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 212.753 adet (%55.69)'dur.

Ülke genelinde öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın testlerini yapabilecekleri merkezlerimiz çoğaltılmıştır.

Önemli bir konuyu yeniden hatırlatmak fayda görmekteyim. Öğrencilerimiz haftalık antijen testlerini yığılmayı önlemek amacıyla haftanın  herhangi bir günü yaptırabilirler.

Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir. Örneğin Eylül ayının 20'sinde yapılan test sonucu ayın 27'sine kadar geçerli olacaktır.

Antijen testleri aşağıda yer alan kriterlere uygun kişilere ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Çift doz aşılı kişiler

Son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler

Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler

18 yaş altında olanlar –( 6 yaşın altında ailenin isteğine bağlı )

Sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler

Sosyal yardım alanlar

Yukarıda belirtilen kriterlere uyan kişiler ücretsiz Antijen testleri için basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda veya merkezlerde testlerini yaptırabilirler. Kayıt yaptıramayan kişilerin kayıtları test için gittikleri laboratuvar veya merkezler  tarafından yapılacaktır.

İşte ücretsiz antijen testi yapan laboratuvar ile merkezler ve çalışma saatleri 

# Laboratuvar İsmi BÖLGE ANTİJEN / PCR
LEFKOŞA
1 Arıtkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
2 Biogram Lab. LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
3 Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
4 Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd. LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
5 Etik Tıbbi  Tahlil Lab. LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-20:00 Hergün
6 Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
7 Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
8 Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
9 Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Pembe Monargalı) LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
10 Nis Tıp Merkezi LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta içi
11 Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
12 Simya Lab LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
13 Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastahanesi ) LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hergün
14 Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
15 Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
16 Vedat Özünlü Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
17 Yenikent  Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
18 Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Her gün
19 Elite hospital tıbbi tahlil lab. LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
20 M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
21 Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi LEFKOŞA ANTİJEN Yedi / Yirmi Dört
22 DEGIRMENLIK BELEDIYESI LEFKOŞA ANTİJEN 09:00-13:00 Pazartesi/Çarşamba/Cuma
23 GONYELI BELEDIYESI LEFKOŞA ANTİJEN 09:00-12:00 Pazartesi/Çarşamba/Cuma
24 LEFKOŞA FUAR ALANI LEFKOŞA ANTİJEN 08:00-14:00 Hafta Boyunca
25 KOLAN HASTANESİ LEFKOŞA ANTİJEN Yedi / Yirmi Dört
GAZİMAĞUSA
25 Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak) GAZİMAĞUSA ANTİJEN Yedi / Yirmi Dört
26 Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
27 Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Mağusa) GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
28 Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
29 Mağusa Yaşam hastanesi GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
30 Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.) GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
31 Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
32 Maraş Sağlık Merkezi GAZİMAĞUSA ANTİJEN 09:00-12:00 Hafta İçi
33 YDÜ – Gazimağusa Dispanseri GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:00-20:00 Hafta Boyunca
34 GAZIMAĞUSA BELEDİYESİ GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:00-16:00 Hafta İçi
35 YENIBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:30-17:30 Hafta İçi
36 TATLISU BELEDIYESI GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:30-15:30 Hafta İçi
37 GECITKALE BELEDİYESI GAZİMAĞUSA ANTİJEN 08:30-12:00 Hafta İçi
38 MARAS SAGLIK MERKEZI GAZİMAĞUSA ANTİJEN 09:00-12:00 Hafta İçi
39 BEYARMUDU BELEDIYESI GAZİMAĞUSA ANTİJEN 14:00-18:00 Hafta İçi
40 MEHMETÇİK BELEDiYESİ GAZİMAĞUSA ANTİJEN 09:00-12:00 Pazartesi/Çarşamba/Cuma
41  
GİRNE
42 British Medical Lab GİRNE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
43 Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
44 Özel Girne Hastanesi Mucize Tıp LTD. GİRNE ANTİJEN Yedi / Yirmi Dört
45 Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
46 Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
47 Vita Lab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
48 Kyrenia Med. Lab. GİRNE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
49 Tıb lab tıbbi tahlil laboratuvarı GİRNE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
50 Duo Lab GİRNE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
51 Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi GİRNE ANTİJEN Yedi / Yirmi Dört
52 ALSANCAK BELEDIYESI GİRNE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
53 OĞU ÖZYALÇIN TEST MERKEZİ GİRNE ANTİJEN 08:00-14:00 Hafta Boyunca
54 KOLAN HASTANESİ GİRNE ANTİJEN Yedi / Yirmi Dört
GÜZELYURT
55 İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GÜZELYURT ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
56 Yaman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GÜZELYURT ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
57 Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Güzelyurt) GÜZELYURT ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
58 YDÜ – Güzelyurt Dispanseri GÜZELYURT ANTİJEN 08:00-20:00 Hafta Boyunca
59 GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ GÜZELYURT ANTİJEN 09:00-13:00 Hafta Boyunca
60 Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi GÜZELYURT ANTİJEN 09:00-15:00 Hafta Boyunca
LEFKE
61 LEFKE AVRUPA UNİVERSTESİ LEFKE ANTİJEN 08:00-13:00 Hafta İçi
62 Cengiz Topel Hastahanesi LEFKE ANTİJEN 09:00-12:30 Hafta İçi
İSKELE
63 İskele Tıp Merkezi İSKELE ANTİJEN 08:00-17:00 Hafta İçi
64 YDÜ – Bafra Dispanseri İSKELE ANTİJEN Yedi / Yirmi Dört
65 ISKELE BELEDİYESİ İSKELE ANTİJEN 08:30-15:30 Hafta İçi
66 ERENKOY SAGLIK MERKEZI İSKELE ANTİJEN 12:00-15:00 Hafta İçi
67 DIPKARPAZ SAGLIK MERKEZİ İSKELE ANTİJEN 09:00-13:00 Hafta Boyunca
68 BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ İSKELE ANTİJEN 09:00-12:00 Hafta İçi
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Anahtar Kelimeler:
ünal üstelYüzyüze EğitimAşı
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