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Yüzleşme isimli sergi 27 Aralık Pazartesi günü açılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sanat Koleksiyonu’na kazandırılan ve 30 sanatçının toplam 100 gravür eserinin sergileneceği ‘Yüzleşme’ isimli Çağdaş  Mağusa Gravürleri Sergisi, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü, saat 18:00’de, DAÜ Aktivite Merkezi Fuaye Alanı’nda açılacak.

26 Aralık 2021 Pazar 13:30
Yüzleşme isimli sergi 27 Aralık Pazartesi günü açılacak

 DAÜ Aktivite Merkezi ve Güzel Sanatlar Kulübü organizasyonunda gerçekleşecek serginin küratörlüğünü Ayhatun Ateşin yürütüyor. “DAÜ Sanat Buluşmaları”, “DAÜ Kazı Resim Çalıştayları” ve “DAÜ Sanat Üçgeni” isimleri altında 2000’li yıllardan beri süregelen etkinlikler sonucu ortaya çıkan sergide, aynı zamanda bir DAÜ yayını olan “Çağdaş Mağusa Gravürleri Kitabı”nın da tanıtımı yapılacak.

Serginin küratörü ve kitap editörü Ayhatun Ateşin, ‘Sanat kendi içinde birikimleri de barındırır. Eserlerin hazırlanması için ayrılan zaman ve emek büyük birikimlerin ortaya konulması ile meydana gelir. Hayat boyu büyük birikimler yapılır. Bir sanatçı için yarattığı eserler çocukları gibi olup, eserin hangi duyguyla yapıldığı, neler katıldığı ile ilgilidir. Detaylar ise sanatçının hep belleğindedir’ açıklamasında bulundu. Sanatçılar tarafından üretilen gravür eserleri; metal, taş ve tahta üzerine oyma tekniği kullanılarak yapıldı ve kağıda aktarıldı.

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“Yüzleşme “ Sergisinde Gravür Eserleri olan Sanatçılar ise şöyle:

Ayhatun Ateşin, Cevdet Alparslan, Emrah Günay, Enis Malik Duran, Eser Keçeci Malyalı, Esin Ok, Filiz Ankaç, Gamze Anıl, Gülistan Karagüzel,  Hikmet Uluçam, İlkay Önsoy, Kadir Selçuk Yaşa, Mediha Sevinç, Mehmet Erim,Mert Yavaşça, Mesut Eren, Mustafa Öztunç, Nedret Yaşar, Nurtane Karagil, Ogün Yücel, Öznur Eren, Umut Germeç, Selçuk Yalovalı, Sibel Kırık, Su Alara Acerol, Türksal İnce, Vedia Okutan Gaydele

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Son Güncelleme: 26.12.2021 13:44
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