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“Yüz yüze eğitimin yeniden başlaması için gereğini yapınız”

Kıbrıs Türk Öğretmenleri Sendikası (KTÖS), tüm eğitim çalışanlarının bir aşı planı çerçevesinde aşılanarak eğitimin aşamalı açılması, sağlık tedbirlerinin alınması için okullara bütçe verilmesi ve seyrekleştirilmiş eğitim programları çalışmalarının tamamlanması taleplerinde bulundu.

11 Nisan 2021 Pazar 14:30
“Yüz yüze eğitimin yeniden başlaması için gereğini yapınız”
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Uzaktan eğitimin “eşitsizlikleri ve sınırlılıkları içerisinde barındıran” bir sorun olduğuna işaret eden KTÖS, “eğitimi dört duvar arasından uzaklaştırıp, sosyalleşme, duygusal gelişim ve çocukların diğer ihtiyaçlarına cevap veren yüz yüze eğitim için aşılama ile desteklenen süreç başlamalıdır” dedi.
KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, sendikanın okula yeniden dönüş için aşı planı, okullara bütçe ve seyreltilmiş eğitim programları konusunda yazılı bir açıklama yaparak, hükümete eğitim konusundaki taleplerini iletti. 
“HÜKÜMETİN SALGINA BAKIŞ AÇISI VİRÜSTEN TEHLİKELİ”
Maviş, açıklamasında, “hükümetin salgına bakış açısı virüsten tehlikeli” olduğu savunarak, şunları söyledi:
“Tedavisi devam eden vaka sayısı 27 Mart günü 430 iken, bugün itibarı ile 653’e yükselmiştir. Artan yerel vaka sayılarını endişe ile izlemekteyiz. Salgının yayılmasında koalisyon ortaklarının katkısı yadsınamaz. Norveç Başbakanı Erna Solberg’e pandemi düzenlemelerini ihlal etmekten ülkesinde para cezası verilirken; adanın kuzeyinde ise koalisyon ortakları kendi koydukları kuralları devlet protokolü ile ihlal etmektedir.”  

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Maviş, ayrıca “Salgın kurallarını ihlal eden siyasi partilere yaptırım olacak mı?” diye de sorarak, “Hükümet bir yandan açık alanlardaki eylem ve mitingler için 50 kişi sınırı koyarken, kapalı alanda düzenlenen ve polisin müdahale etmek zorunda bırakıldığı binlerce kişilik kurultayla ilgili ‘sin de gülle geçsin’ taktiği yapmamalı, hukuksal boyutta yaptırım başlatmalıdır” dedi.
“YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN AŞILAMA İLE DESTEKLENEN SÜREÇ BAŞLAMALIDIR”
“Yüz yüze eğitimin önemli olduğunu, hükümete bu konuda gereğini yapması gerektiğini” belirten Maviş, açıklamasına şöyle devam etti:
“Salgının en çok etkilediği alanlardan biri de eğitim olmuştur. Bakanlar Kurulu’nun ürettiği kararlar neticesinde aç-kapa mantığı ile okullar sağlıklı ve güvenli yerler olma iddiasından uzaklaşmıştır. Sağlık ve güvenlik ile endişelerimiz devam ederken, eşitsizlikleri ve sınırlılıkları içerisinde barındıran uzaktan eğitim bir sorun olarak önümüzde durmakta, öğretmenlerimizin gayreti ile öğrencilere ulaşılmaktadır. Eğitimi dört duvar arasından uzaklaştırıp, sosyalleşme, duygusal gelişim ve çocukların diğer ihtiyaçlarına cevap veren yüz yüze eğitim için aşılama ile desteklenen süreç başlamalıdır.”
Burak Maviş ayrıca, okulların yeniden sağlıklı ve güvenli yerler olarak tasarlanıp, ailelere enfeksiyon riskinin düşük olacağı ile ilgili güven verilmesinin “önemli” olduğuna işaret ederek, “Özel eğitim öğretmenleri, risk grubu öğretmenler ve 12. sınıf öğretmenlerinden başlamak üzere tüm eğitim çalışanlarının bir aşı planı çerçevesinde aşılanarak eğitim kademelerinin aşamalı açılması, sağlık ve güvenlik tedbirleri alınması için okullara bütçe verilmesi ve öğretim programlarının seyrekleştirilerek eğitimde temel konulara odaklanılması için çalışmaların tamamlanması” yönünde sendikanın taleplerini iletti.
 

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Son Güncelleme: 11.04.2021 15:23
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