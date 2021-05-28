Yüz yüze eğitimin eylülde başlamasına yönelik temaslar sürüyor

Yüz yüze eğitimin eylül ayında gereken koşullarda başlatılması ve kesintiye uğramadan devam etmesi için temaslar sürüyor.

Bu çerçevede, Ozan Elmalı başkanlığındaki Eğitim Beklemez İnisiyatifi, dün Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün de Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri ile görüştü.

KTOEÖS tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Beklemez İnisiyatifi ile KTOEÖS yetkililerinin görüşmesinde sürecin ve bundan sonra atılacak adımlarda tarafların bakış açıları ele alındı.

KTOEÖS yetkilileri, okul altyapı yetersizlikleri, kadro eksiklikleri ve okullara hiçbir bütçe ayrılmadan eğitim vermeye çalışılmasının pandemi şartlarında mümkün olmayacağını ve kamusal eğitime gerekli yatırımın ve önemin verilmesi mücadelesinde öğretmen ve örgütünün yanında velilerin de talepkar ve aktif olmasının önemli olduğunu vurguladı.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında yaşanan sorunların yeni dönemde yaşanmaması için ivedilikle harekete geçilmesi gerektiğini belirten KTOEÖS yetkilileri, büyük sorunların başında müfredat revizyonlarının yanında, taşımacılık ve sınıf içi ortamların pandemi koşullarına göre hazırlanması olduğunu belirttiler.

Bakanlığın hazırlık anlamında bütçe sıkıntısı olmaması gerektiğine inandıklarını belirten yetkililer, okullar kapalı olduğu için hiç kullanılmayan bütçeler olduğunu vurgulayarak, bunların gerekli altyapı harcamaları için kullanılabileceğine ve eylülden sonra eğitimin yüz yüze devam etmesi gerektiğine inandıklarını vurguladılar.

Görüşme sonrası İnisiyatif adına görüşmeyi değerlendiren sözcü Nihat Yılmaz, “Bizler, veliler olarak konunun tüm taraflarıyla birebir görüşüp hem derdimizi anlatmak hem de onları anlamak istedik. Kuşkusuz İnisiyatif olarak bundan sonraki süreçte tavrımız, atılacak adımlara göre olacaktır. KTOEÖS ile de birebir görüşmekten memnuniyet duyduk. Kendilerine, çocuklarımızın geleceğini, “aşı” gibi kontrol edemeyeceğimiz bir koşula bağlamayı kabullenemeyeceğimizi, o yüzden öğretmenlerin aşılanması veya aşılanmaması durumlarında öğretmenlerin kendilerini güvende hissetmesi için gereken koşulları söylemelerini ve buna bağlı olarak bizlerin de onlara destek olacağımızı söyledik. Bizim tek bir derdimiz var, o da çocuklarımızın kayıplarının giderileceği, eğitime eşit erişim hakkının sağlanacağı kesintisiz yüz yüze eğitime dönülmesidir” dedi.