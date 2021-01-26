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Yüz yüze eğitim durdu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de yayınlanan Manşet + programına telefon ile katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

26 Ocak 2021 Salı 11:08
Yüz yüze eğitim durdu
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Halkta bir panik başladığını söyleyen Amcaoğlu “Biz yarından itibaren Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ön göreceği ileri bir tarihe kadar uzaktan eğitime geçiyoruz. Bütün okullarımızda…” dedi.

İlkokullardaki katılım oranının bugün %53 olduğunu söyleyen Amcaoğlu “dün de istediğimiz gibi uzaktan eğitime başlamak için gerekli adımları tamamladık” dedi.

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Kolej Giriş Sınavı’nın tarihi ile ilgili açıklama yapan KKTC Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu “sınav kuvvetle ihtimal 20 Şubat’ta olmayacak” dedi.

Çocukların okulla buluşup 2 haftalık bir pekiştirmesinden sonra sınavın yapılmasının düşünüldüğünü söyleyen Amcaoğlu son gelişen kararlar sonrasında akademik takvimin tekrardan şekilleneceğini söyledi.

“Sağlık olduktan sonra kolej sınavlarının alasını yaparız” diyen Amcaoğlu “Aceleci davranmıyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 26.01.2021 12:13
Anahtar Kelimeler:
KKTC KAPANMAYüz Yüze EğitimKktc Kolej SınavıOlgun Amcaoğlu
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