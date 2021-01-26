Yüz yüze eğitim durdu

Halkta bir panik başladığını söyleyen Amcaoğlu “Biz yarından itibaren Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ön göreceği ileri bir tarihe kadar uzaktan eğitime geçiyoruz. Bütün okullarımızda…” dedi.

İlkokullardaki katılım oranının bugün %53 olduğunu söyleyen Amcaoğlu “dün de istediğimiz gibi uzaktan eğitime başlamak için gerekli adımları tamamladık” dedi.

Kolej Giriş Sınavı’nın tarihi ile ilgili açıklama yapan KKTC Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu “sınav kuvvetle ihtimal 20 Şubat’ta olmayacak” dedi.

Çocukların okulla buluşup 2 haftalık bir pekiştirmesinden sonra sınavın yapılmasının düşünüldüğünü söyleyen Amcaoğlu son gelişen kararlar sonrasında akademik takvimin tekrardan şekilleneceğini söyledi.

“Sağlık olduktan sonra kolej sınavlarının alasını yaparız” diyen Amcaoğlu “Aceleci davranmıyoruz” dedi.