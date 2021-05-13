Yüz binden fazla Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

Ramazan ayının son günlerinden beri İsrail güçlerinin saldırısına maruz kalan Doğu Kudüs'teki Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif'e akın etti.