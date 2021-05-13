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Yüz binden fazla Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

Ramazan ayının son günlerinden beri İsrail güçlerinin saldırısına maruz kalan Doğu Kudüs'teki Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif'e akın etti.

13 Mayıs 2021 Perşembe 09:00
Yüz binden fazla Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
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Filistinliler, ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa'yı tamamen doldurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif'e geldiği belirtildi.

Bayram namazının ardından Filistinli Müslümanlar tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra çok sayıda Filistinli Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet's Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi.

Filistin ve kelime-i tevhid bayrakları açan cemaat, "Özgürlük", "Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları attı.

100 bin kişiyle Mescid-i Aksa'da bayram namazı

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İsrail saldırılarını artırdı

Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa, bu yıl ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarının hedefi oldu.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Harem-i Şerif'teki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırmıştı.

İslam aleminde büyük tepkiye neden olan saldırılarda 205 kişi yaralanmış, çok sayıda Filistinli de gözaltına alınmıştı.

100 bin kişiyle Mescid-i Aksa'da bayram namazı

Binlerce Filistinli 10 Mayıs'ta sivil Yahudi işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te nöbet tutmuştu.

Sabah namazını Harem-i Şerif'te kılan Filistinliler, baskına engel olmak için Mescid-i Aksa'dan ayrılmamıştı.

İsrail polisi, nöbet tutan Filistinlilere plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla saldırmış, 330'dan fazla kişi yaralanmıştı

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Anahtar Kelimeler:
Mescidi AksaBayram Namazı
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