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Yusuf: “meclis, Biran Önce Toplanıp, İki Devlete Dayalı Çözüm Kararı Almalı”

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI

Yusuf: “meclis, Biran Önce Toplanıp, İki Devlete Dayalı Çözüm Kararı Almalı”

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI

19 Temmuz 2019 Cuma 22:21
Yusuf: “meclis, Biran Önce Toplanıp, İki Devlete Dayalı Çözüm Kararı Almalı”

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 (.): Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, Cumhuriyet Meclisi’nin biran önce toplanarak, iki devlete dayalı çözüm karar alması gerektiğini savundu. Yusuf, bunun bir takvime bağlanması, bu da gerçekleşmezse KKTC’nin tanınması için kampanya başlatılması doğrultusunda adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Yusuf, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türkü’nün asırlardır adada şehitler vererek, canla, kanla koruduğu Müslüman Türk varlığının sonsuza dek bağımsız ve egemen olarak yaşayacağını 20 Temmuz 1974’te dünyaya ilan edildiğini belirtti. 

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Macit Yusuf, Kıbrıs'ta Türk varlığını hazmedemeyenlerin müzakere masasında bin bir ayak oyunuyla, Kıbrıs'ın tamamına sahip çıkıp, Kıbrıs Türkünü ve KKTC'yi yok etmek, Türk ordusunu adadan çıkarmak, Anavatanın garantörlüğüne son vermek ve Anavatanla olan bağları koparmak istediklerine işaret etti. Yusuf, “Emperyalist planlarla Kıbrıs’ın Rum - Yunan yapılmasına asla müsaade etmeyeceğimiz bilinmelidir” dedi. 

Emperyalist güçlere başta BM ile ABD, İngiltere ve AB'ye karşı kararlı ve cesur duruş sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Yusuf, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün, tek yanlı müdahale hakkının ve adadaki askeri varlığının olmayacağı bir anlaşmayı kesinlikle reddetmektedir. Anavatan Türkiye’nin desteği ile içinde egemen devletimiz KKTC'nin ve Kıbrıs Türkünün eşit varlığını tanımayan hiçbir anlaşma kabul edilmemelidir.Kıbrıs Türkünün self determinasyon-kendi geleceğini belirleme- hakkından taviz verilmeyecektir.Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü olmazsa olmazımızdır.”

(TUĞ/FEZ)
 

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