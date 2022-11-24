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Yüruyerek Girdiği Hastane'den 5 Saat Sonra Tabutu Nasıl Çıktı.?

24 Kasım 2022 Perşembe 19:08
Yüruyerek Girdiği Hastane'den 5 Saat Sonra Tabutu Nasıl Çıktı.?

Manset Özel
Ameliyattan çıkan bir hasta uyandırılmadan nasıl servise verilir?
Geride cevaplanması gereken bir çok soru işareti kaldı. Gazimağusada geçtiğimiz gün West lakabıyla bilinen ve anne babasız büyüyen ve çok sevilen Emrah Hakan'ın (33) ölümünden sonra bir çok soru işareti geride kalırken KIBRIS MANŞET bu konuda geniş çaplı bir araştırma yaptı .Emrah Hakan Hastaneye yürüyerek geldi ve servise Acilde yapılan ilk müdahaleden sonra yatırıldı. Saat 12.00’da yatırılıp daha sonra Mide perforasyonu rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alındı. Saat 16.30 sıralarında genelde hastanın uyanması beklenirken Emrah Hakan uyandırılmadan servise teslim edildi, kaldı ki böyle bir ameliyat geçiren hasta yoğun bakım servisine yatırılması gerekirken servise niye yatırıldı? Gariban olan Emrah Hakanın kimsesi olmadığı için mi Sağlık Bakanlığı ve yetkililer niye sessiz.
Soruyoruz
1- Emrah Hakan yürüyerek girdiği hastaneden tabutu nasıl çıkar?
2-Bu ameliyat sonrası aniden hayatını kaybeden Emrah Hakan'a ölüm raporunda ne yazıldı?
3-Mide perforasyonu sonrasında Ameliyat çıkartılan Emrah Hakan niye uyanması beklenmeden servise verildi?
4-Gerek polis gerekse hastane başhekimliği gariban olduğu için niye otopsi yapılmasını istemedi?
5-Sağlık bakanı İzlem Gürçağ gerekli soruşturma başlatacak mı?

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