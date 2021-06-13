Tü-Örkon’dan yapılan yazılı açıklamada, yurttaşların yalnız ekonomik olarak mağdur edilmekle kalmadığı, Anayasal ve yasal haklar gibi en temel özgürlük haklarının da plajlarda çiğnendiği, gaspedildiği ve yaslara gerekli saygının gösterilmediği ileri sürüldü.

“Plaja Giriş Ücreti” alınamayacağı ve plajlara yurttaşların girmesinin kimse tarafından engellenemeyeceğinin Anayasanın 38. maddesi ve 26/93 sayılı “Plajların Kullanım ve Denetim Yasası”nın ve bu işletmelerin kira mukavelelerinde yer aldığı ifade edilen açıklamada, “bu hükümlere rağmen hukukun üstünlüğü çiğnenerek yurttaşların plajlara özgürce girmeleri engelleniyor” denildi.

Açıklamada, “tüketicilerin çeşitli tüketim maddeleri üzerinden ödemekte oldukları vergilerle oluşturulan fonlara ve anayasa ve yasal haklarına rağmen ücretsiz olarak hizmet alabilecekleri plajların olmamasının denizler ile çevrili bu ada ülkesinde , devletin sosyal adalet ilkesine aykırı hak ve hukukun açık ihlali olduğu” görüşü belirtildi.