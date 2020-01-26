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Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

Başbakanlık Müsteşarı Ömer A. Köseoğlu başkanlığında oluşturulan kurulda Osman Kasapoğlu, Tamer Müftüzade, Serap Destegül Redif ve Cenk Dökmen olmak üzere toplam 5 asli üye görev yapacak..

Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

Başbakanlık Müsteşarı Ömer A. Köseoğlu başkanlığında oluşturulan kurulda Osman Kasapoğlu, Tamer Müftüzade, Serap Destegül Redif ve Cenk Dökmen olmak üzere toplam 5 asli üye görev yapacak..

26 Ocak 2020 Pazar 10:07
Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

Yurtdışında yaşam süren Kıbrıslı Türklerle ilişkileri güçlendirmek, onlarla ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yakın ilişkiler kurabilmek, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla gerekli koordinasyonu ve KKTC ile bağlarının güçlendirilmesini sağlamak, karşılaşmakta oldukları sorunlarının aşılmasında yardımcı olmak, bakanlıklar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla Başbakanlık himayelerinde Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Müsteşarı Ömer A. Köseoğlu başkanlığında oluşturulan kurulda Osman Kasapoğlu, Tamer Müftüzade, Serap Destegül Redif ve Cenk Dökmen olmak üzere toplam 5 asli üye görev yapacak. Bunun yanında ilk nazarda, Türkiye, İngiltere ve Avusturalya olmak üzere 3 ülkeden danışman üyeler de çalışmalara katkı koyacaklar. Nevin Hüseyin (Avusturalya), Yüksel Kemal (Avusturalya), Ertuğrul Mehmet (İngiltere), Leyla Kemal (İngiltere) ve Nesim Tüzmen (Türkiye) kurul çalışmalarına katkı yapmak üzere danışman üye olarak görevlendirildi.

Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC’de karşılaştığı sorunların çözümü konusunda çalışacak olan kurul, yurtdışında yaşayan vatandaşların her konudaki sorunlarıyla ilgili başvurularını değerlendirmek üzere ayda en az bir kez toplanacak. Kurulun sekretarya işleri Başbakanlık Hukuk ve Siyasi İşler görevlileri tarafından yürütülecek.

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Tüm başvurulara 30 gün içerisinde yanıt verecek olan kurul her 6 ayda bir kez faaliyet raporunu oluşturarak Başbakan’a sunacak.

Başbakan Ersin Tatar, kurulun oluşumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkler, bizim için her açıdan çok değerlidir. Her biri, bulundukları ülkelerde KKTC’nin birer fahri temsilcisidir” diyerek konuya özel önem verileceğinin altını çizdi.

KKTC Başbakanlık resmi web sayfasında oluşturulan “Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu” https://basbakanlik.gov.ct.tr/Yurtdışı-Kıbrıslı-Türkler-Koordinasyon-Kurulu sayfasından daha detaylı bilgiye ulaşılabilecek.


 

Son Güncelleme: 26.01.2020 13:22
Anahtar Kelimeler:
Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu
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