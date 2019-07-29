banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102592
ALTIN
257.025
DOLAR
5.6284
STERLİN
6.9266
EURO
6.2604
HP kesintisine ara emri...
HP KESİNTİSİNE ARA EMRİ...
DAÜ Rektörü suçlu bulundu
DAÜ REKTÖRÜ SUÇLU BULUNDU
İki ani ölüm
İKİ ANİ ÖLÜM
İş yerine ait lojmanda ölü olarak bulundu!
ANİ ÖLÜM
banner306
Flaş Haber
Gazimağusa'da ani ölüm!
Kapat

Yurt Dışı Kurban Bedeli, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 725 Tl Olarak Tespit Edildi

Lefkoşa, 28 Temmuz 19 (.): Din İşleri Başkanlığı, Kurban’nın, Allah’a yaklaşma arzusu ile yapılan dini, mali, sosyal ve toplumsal içerikli bir ibadet, toplumda dayanışma ve sosyal adaletin gelişmesine vesile olduğunu, zengine, malını ihtiyaç sahipleriyle paylaşma imkânı sunduğunu belirtti.

Yurt Dışı Kurban Bedeli, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 725 Tl Olarak Tespit Edildi

Lefkoşa, 28 Temmuz 19 (.): Din İşleri Başkanlığı, Kurban’nın, Allah’a yaklaşma arzusu ile yapılan dini, mali, sosyal ve toplumsal içerikli bir ibadet, toplumda dayanışma ve sosyal adaletin gelişmesine vesile olduğunu, zengine, malını ihtiyaç sahipleriyle paylaşma imkânı sunduğunu belirtti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:40
Yurt Dışı Kurban Bedeli, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 725 Tl Olarak Tespit Edildi

Lefkoşa, 28 Temmuz 19 (.): Din İşleri Başkanlığı, Kurban’nın, Allah’a yaklaşma arzusu ile yapılan dini, mali, sosyal ve toplumsal içerikli bir ibadet, toplumda dayanışma ve sosyal adaletin gelişmesine vesile olduğunu, zengine, malını ihtiyaç sahipleriyle paylaşma imkânı sunduğunu belirtti.
Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, keseceği Kurbanı ihtiyaç sahiplerine bağışlamak isteyen müminlere yardımcı olmak, bu ibadetin amacına uygun şekilde ifasını sağlamak maksadıyla “Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde” 1993 yılından itibaren vekâlet yoluyla Kurban kesim organizasyonu düzenliyor.
2018 yılında yurt içinde 287 merkezde, yurt dışında 143 ülkenin 436 bölgesinde Kurban kesilerek, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Yılı Vekâletle Kurban Kesim Programı kapsamında, 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacıya ulaşmayı hedefliyor.

banner317
Yurt dışı Kurban bedeli, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 725 TL olarak tespit edildi. KKTC’den yapılacak Kurban bağış bedelleri Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Camii ve Osman Fazıl Polat Paşa Camii, Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camii, Lefkoşa’da Selimiye Camii, Hala Sultan Camii görevlilerince ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’nce makbuz karşılığında kabul edilecek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Vekaletle Kurban organizasyonuna destek vermek isteyenler www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online olarak da bağış yapabilecek.
(AK/ŞEB)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
I. Lefke Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı-ı Yayımlandı...
I. Lefke Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı-ı Yayımlandı...
Cumhurbaşkanı Akıncı Beyarmudu Belediye Başkanı Edip’i Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Beyarmudu Belediye Başkanı Edip’i Kabul Etti
Toplu Taşımacılığa Müfettiş Denetimi
Toplu Taşımacılığa Müfettiş Denetimi
Pediatri Kurumu: “En etkili mücadele, sivrisineklerden korunmak”
Pediatri Kurumu: “En etkili mücadele, sivrisineklerden korunmak”
Örgütler, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’yla İlgili Toplantı Yapıyor…
Örgütler, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’yla İlgili Toplantı Yapıyor…
Doğrucu Davut - Kıb-Tek sarmalı
Doğrucu Davut - Kıb-Tek sarmalı
Toplu taşımacılıkta yeni uygulama...
Toplu taşımacılıkta yeni uygulama...
HP kesintisine ara emri...
HP kesintisine ara emri...
DAÜ Rektörü suçlu bulundu
DAÜ Rektörü suçlu bulundu
Bay Kuzey Kıbrıs 2019 Güzellik Yarışması 31 Temmuz Çarşamba Gecesi Gerçekleşecek
Bay Kuzey Kıbrıs 2019 Güzellik Yarışması 31 Temmuz Çarşamba Gecesi Gerçekleşecek

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim