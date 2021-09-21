banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yurt dışı kaynaklı telefon dolandırıcılarına dikkat!
Polisten uyarı!
Lefkoşa’da 413 işyeri denetlendi
15 birim ürün müsadere edildi
Bunu da yaptılar!
Dereyatağında hintkeneviri!
Bakalım kim kimden özür dileyecek!
Bakalım kim kimden özür dileyecek!
banner376
Flaş Haber
58'i yerel, 76 pozitif vaka
Kapat

Yurt dışı kaynaklı telefon dolandırıcılarına dikkat!

Türkiye telefon hatlarını kullanarak, özellikle bankalarda yüksek miktarda parası bulunan emekli vatandaşlarımızı hedef alarak arayan ve kendilerini polis mensubu veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, söz konusu emekli vatandaşlarımızı yüksek meblağlarda dolandırma girişimlerine devam ediyor.

21 Eylül 2021 Salı 17:02
Yurt dışı kaynaklı telefon dolandırıcılarına dikkat!

Türkiye telefon hatlarını kullanarak, özellikle bankalarda yüksek miktarda parası bulunan emekli vatandaşlarımızı hedef alarak arayan ve kendilerini polis mensubu veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, söz konusu emekli vatandaşlarımızı yüksek meblağlarda dolandırma girişimlerine devam ediyor.

Telefonla arayan dolandırıcılar; aradıkları şahıslara karşı inandırıcılıklarını yükseltmek amacıyla ülkemizde bulunan resmi kurumlardan aradıklarını söyleyip, polise ait telefon hatlarını ilgili kişilere vermek suretiyle dolandırma girişimlerini sürdürdükleri tespit edilmiştir.    

Halkımız bilemelidir ki ülkemizde görevli hiçbir polis mensubu ve/veya savcı vatandaşı arayarak para talep etmemektedir.

Son olarak, 20 Eylül 2021 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve polise yansıyan son iki mesele ile ilgili olarak, mağdur olan vatandaşlarımızın polise erken şikayette bulunmaları ve Polis Teşkilatımızın, yetkili kurumlarla koordineli, hızlı ve titiz bir çalışma göstererek emekli vatandaşlarımızın dolandırıcıların yönlendirmesi ile yurt dışına havale/eft yöntemiyle göndermiş oldukları yüksek meblağlardaki paraların dolandırıcılar tarafından ele geçirilmesi engellenmiştir.

Emekli aile büyüklerimizin bu tür mağduriyetleri yaşamaması için hepimize görevler düşmektedir. Bu çerçevede emekli aile büyüklerimizin bu tür kötü niyetli kişilere itibar etmemeleri yönünde evlatları ve yakınları tarafından bir kez daha uyarılmaları önemle rica olunur.           

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düzenli yulaf tüketimi sağlığa çeşitli yönlerden fayda sağlar
Düzenli yulaf tüketimi sağlığa çeşitli yönlerden fayda sağlar
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Lefkoşa’da 413 işyeri denetlendi
Lefkoşa’da 413 işyeri denetlendi
KTGB: “BRT, iktidardaki partilerin değil, tüm toplumun sesi”
KTGB: “BRT, iktidardaki partilerin değil, tüm toplumun sesi”
Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
Türkmenköy'e ateş düştü
Türkmenköy'e ateş düştü
Yarkıner: “Hasara neden olan yakıt ile tahlili yapılan yakıt aynı değil”
Yarkıner: “Hasara neden olan yakıt ile tahlili yapılan yakıt aynı değil”
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi hayata geçirildi
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi hayata geçirildi
İstatistik Kurumu 2018-2020 ödemeler dengesini açıkladı
İstatistik Kurumu 2018-2020 ödemeler dengesini açıkladı
Başbakan Saner yurda döndü
Başbakan Saner yurda döndü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim