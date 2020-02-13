Yüreğimiz yandı...

Sen hep nurlar'da ol, Deniz...

Olmadı, hiç olmadı SEVGİLİ DENIZ. Her ölüm erkendir derler ama şimdi anladı yüreğimiz, ölümün erken olduğunu. Yıllardır amansız hastalık ile mücadele eden Deniz Nasıroğlu, hayata veda etti. Ortaya koyduğu mücadele Kanser ile mücadelede sembol olan Deniz Nasıfoğlu'nun ardından herkes öksüz kaldı. Neşesi ve mücadele inancından bir gün bile vazgeçmeyen Deniz Nasıfoğlu, sosyal sorumluluk projeleri ile de birçok hayata dokunarak yaşama veda etti.

Kanserle savaşırken bile hepimize ders veriyordu.

"Hiç isyan etmedim"

“Lütfen sahip olduklarınızın değerini bilin” diyen Deniz’den geriye paylaşımları kaldı:



“Yine zor bir dönemden Allah’ın izniyle geçiyorum. Hiç isyan etmedim Allah’ıma, ne verdiyse sevgiyle metanetle kabul ettim. Çok güzel bir çocukluk gençlik yaşadım Sevdim, yedim, içtim, gezdim, gördüm, okudum, mesleğimi kariyerimi yaptım. Şükürler olsun. 30 yaşında sağlığımla sınamaya başladı beni hayat ve halen sınıyor. Bazen korkutuyor, bazen üzüyor, bazen cesaretlendiriyor, bazen kamçılıyor, hayat öyle güzel ki, yaşanılası, lütfen sahip olduklarınızın değerini bilin…”