“Yunus Emre’nin İzinde” konferanslar dizisi Başlıyor

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde, “Yunus Emre’nin izinde” konulu konferanslar dizisi başlıyor.

Belirli aralıklarla Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde, Dr. Mustafa Tatcı tarafından verilecek konferansların halka açık ve ücretsiz gerçekleştirileceği belirtildi.Enstitüden verilen bilgiye göre, Yunus Emre’nin konuşulacağı konferansların ilki yarın akşam saat 19.00’da enstitünün konferans salonunda yer alacak.

8 konferansın yapılmasının planlandığı Yunus Emre Okumaları için belirlenen ilk tarihler ve saatler şöyle açıklandı: “8 Mart Cuma 19.00, 22 Mart Cuma 19.00, 5 Nisan Cuma 19.00, 10 Mayıs Cuma 19.00”