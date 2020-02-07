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Yunanistan'da Yılbaşından Bu Yana 38 Kişi Gripten Öldü

SALGINDA 21 KİŞİ SON BİR HAFTADA HAYATINI KAYBETTİ

Yunanistan'da Yılbaşından Bu Yana 38 Kişi Gripten Öldü

SALGINDA 21 KİŞİ SON BİR HAFTADA HAYATINI KAYBETTİ

07 Şubat 2020 Cuma 13:03
Yunanistan'da Yılbaşından Bu Yana 38 Kişi Gripten Öldü

SALGINDA 21 KİŞİ SON BİR HAFTADA HAYATINI KAYBETTİ
Yunanistan'da yılbaşından bu yana grip salgını nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti.
Kamu Sağlığı Ulusal Kurumu (EODY), ülkede grip salgınından ölenlerin sayısının son bir haftada 17'den 38'e yükseldiğini, bu artışın iki kattan fazla olduğunu açıkladı.
EODY'de Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Doktor Elena Maltezos, gribe neden olan virüsün değişiklik gösterdiğini, bu nedenle aşıların yeterince etkili olamadığını söyledi.

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Ülkede H1N1 ve H3N2 olmak üzere iki çeşit grip virüsünün etkili olduğunu belirten Maltezos, bunların daha çok 0-14 yaş arasındaki çocuklar ile 60 yaşın üzerindeki yetişkinlerde etkili olduğunu kaydetti.
Salgının mart sonlarına kadar devam edeceği uyarısında bulunan yetkililer, vatandaşlara son anda da olsa aşı olmaları, kişisel önlem almaları ve yüksek ateşin görüldüğü durumlarda en yakın sağlık merkezine başvurmaları çağrısında bulundu.
Öte yandan, salgının geniş alana yayılması nedeniyle ülkedeki bazı kentlerde önlem amacıyla okulların süresiz tatil edildiği bildirildi.
 

Son Güncelleme: 07.02.2020 16:07
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