banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120304
ALTIN
301.048
DOLAR
5.9552
STERLİN
7.7481
EURO
6.5510
Sayın Bakan, Açıklamasının Altında Kalabilir Mi ?
Dr.İlker İpekdal yazdı...
YDP’nin rolü...
BAŞYAZI
Herşey Bize Müstehak
Derviş Gezer yazdı...
Kaçak yap sonra izin iste!
Kaçak yap sonra izin iste!
Flaş Haber
7 yılda 257 bin TL vurgun
Kapat

Yunan ve Rum öğrenciler kampanya başlattı..

Londra’da çeşitli temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın King’s College’de yapacağı konferans etkinliğini iptal ettirmek için Yunan ve Rum öğrenciler kampanya başlatırken, İngiltere’deki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilciliği de üniversiteye mektup göndererek engelleme girişiminde bulundu.

Yunan ve Rum öğrenciler kampanya başlattı..

Londra’da çeşitli temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın King’s College’de yapacağı konferans etkinliğini iptal ettirmek için Yunan ve Rum öğrenciler kampanya başlatırken, İngiltere’deki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilciliği de üniversiteye mektup göndererek engelleme girişiminde bulundu.

29 Ocak 2020 Çarşamba 12:08
Yunan ve Rum öğrenciler kampanya başlattı..

Özersay’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı” sıfatıyla konferans verecek olmasını kabul edilemez olarak nitelendiren grup tüm Yunan ve Rum öğrencilerin okul yönetimine mektup göndererek etkinliğin iptal edilmesini isteme çağrısında bulundu.

RUM BÜYÜKELÇİ’DEN ÜNİVERSİTEYE PROTESTO MEKTUBU

banner317
Bakan Özersay’ın King’s College’de yapacağı konuşmayı engellemek için Rum büyükelçinin de üniversite yönetimine bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Buna rağmen üniversite yönetiminin geri adım atmadığı ve Bakan Özersay’a kendi sıfatıyla yani “KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı” olarak konuşma imkanı vereceği kaydedildi.

RUM VE YUNAN ÖĞRENCİLERDEN ÜNİVERSİTE ÖNÜNDE PROTESTO

Bakan Özersay’ın konuşma yapacağı etkinliği iptal ettiremeyen Rum ve Yunan öğrencilerin etkinlik öncesinde üniversite binası önünde eylem yapmaya hazırlandıkları ve bu yönde sosyal medya hesaplarından çağrı yaptıkları kaydedildi.

Rum ve Yunan öğrenciler tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz yıl Manchester Üniversitesi’nde de Kudret Özersay’ın KKTC Dışişleri Bakanı olarak konuşma yaptığı ve onun da engellenemediği hatırlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
özersayLondraRum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ptotesto ettiler...
Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ptotesto ettiler...
Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı
Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı
İade Edilen Sanat Eserleriyle Bant Kayıtları Ledra Palace'da Sergileniyor
İade Edilen Sanat Eserleriyle Bant Kayıtları Ledra Palace'da Sergileniyor
Cumhurbaşkanı Akıncı Çağlayan İlkokulu’nu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Çağlayan İlkokulu’nu ziyaret etti
Afete karşı hazır bir toplum haline gelmek bireysel anlamda hazırlıklı olmakla başlar
Afete karşı hazır bir toplum haline gelmek bireysel anlamda hazırlıklı olmakla başlar
DP heyeti KTÖS’ü ziyaret etti
DP heyeti KTÖS’ü ziyaret etti
Girne Müzesi “başlangıç” İsimli Karma Sergiye Ev Sahipliği Yapıyor
Girne Müzesi “başlangıç” İsimli Karma Sergiye Ev Sahipliği Yapıyor
DAÜ doktora ve yüksek lisans öğrencileri diplomalarını aldı
DAÜ doktora ve yüksek lisans öğrencileri diplomalarını aldı
Gazetecilere Yönelik “dezenformasyon” Konulu Panel Ara Bölgede Yapıldı
Gazetecilere Yönelik “dezenformasyon” Konulu Panel Ara Bölgede Yapıldı
Rumlardan Özersay’ın Londra’daki  konuşmasını Engelleme Girişimi
Rumlardan Özersay’ın Londra’daki  konuşmasını Engelleme Girişimi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim