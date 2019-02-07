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Yumuk bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Yumuk bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

07 Şubat 2019 Perşembe 10:15
Yumuk bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

ESKİ BAKAN VE MİLLETVEKİLLERİNDEN YUMUK İÇİN BUGÜN MECLİS BAHÇESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Hayatını kaybeden eski bakan ve milletvekillerinden Hasan Yumuk için bugün Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Başbakan Tufan Erhürman, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ana Muhalefet Partisi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri, eski bakan ve milletvekilleri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende, Yumuk’un özgeçmişi okundu. Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre’nin konuşmasının ardından Yumuk’un naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve geçişi gerçekleştirilmesiyle tören sona erdi.

Hasan Yumuk, Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.


TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Yumuk’un Anadolu’dan, Kars’tan KKTC’ye geldiğini, atalarının da Azerbaycan’dan Kars’a göçtüğünü söyledi.

Yumuk’un avukatlık ve Sanayi Holding’te müdürlük yaptığını belirten Töre, “Halkçı bir kişiydi. Daima halktan, adaletten, insan sevgisinden yana bir insandı. Halktan hiç kopmadı. Bu halkçı kişiliğinin tüm milletvekillerine örnek olmasını dilerim” dedi.

Töre, Yumuk’un dört yıl Meclis’te görev yaptığını, hizmet verdiğini söyleyerek, avukatlık mesleğini sürdürürken para almadan da hizmet verdiğini belirtti.

“KKTC’ye aşık biriydi. KKTC’nin yaşatılması için fikirlerini ifade ederdi” diyen Töre, Yumuk’a Allahtan rahmet, ailesine sabırlar diledi.

 

 

 

Son Güncelleme: 07.02.2019 13:30
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