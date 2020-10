Yükselen: K.K.T.C bir üniversiteler ülkesi konumuna gelmişse, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin büyük katkıları ve destekleri sayesinde olmuştur

Lefke ve bölgesi esnafını temsilen bir heyet, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e ziyarette bulundu. Ziyareti gerçekleştiren heyet adına açıklama yapan Hasan Kutrafalı, içinde bulunduğumuz küresel salgın nedeni ile Lefke ve bölge esnafının yaşadığı ekonomik sorunları aktarmak ve bu bağlamda üniversite yönetiminin görüşlerini almak için bir araya geldiklerini ifade etti. Bölgedeki tüm esnafın ciddi ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğunu söyleyen Kutrafalı, pandemi sürecinde ekonomik açıdan en fazla etkilenen bölgelerin başında Lefke bölgesinin geldiğini, bu yıl için fazla bir beklentileri olmadığını sadece esnaf olarak ayakta kalmaya çalıştıklarını vurguladı. Yaşanan kriz sebebi ile bölgedeki işletmelerin işçi bulmakta dahi zorlandığını söyleyen Kutrafalı, bu krizi elbirliğiyle aşmak için üniversite yönetimi ile bir değerlendirme yapmak istediklerini belirtti.

Yükselen: LAÜ’nün kuruluş misyonu kapsamında Lefke ve bölgesinin kalkındırılması vardır

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen görüşmede yaptığı açıklamada LAÜ’nün kuruluş misyonu kapsamında Lefke ve bölgesinin kalkındırılmasının olduğunu, üniversitenin bölge için gerek ekonomik gerekse toplumsal açıdan çok önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. Üniversite yönetimi olarak kendilerinin de her zaman bu çerçevede hareket ettiklerini belirten Yükselen sözlerine şöyle devam etti: “Lefke Avrupa Üniversitesi içinde bulunduğu bölgeden bağımsız düşünülemez ve bölgeye katkıda bulunmak gerek üniversitemiz gerekse bizim için sosyal bir sorumluluktur. Bu bağlamda tüm değerlendirmelerde ve karar süreçlerinde her zaman bu gerçeği göz önünde bulundurmaktayız. Tüm dünya ile birlikte içinde geçmekte olduğumuz bu zor küresel salgın sürecinde de bölge esnafı ile işbirliği içerisinde olacağız ve onlara gerekli desteğin sağlanması noktasında LAÜ olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bölge esnafı, LAÜ’nün parçasıdır. “

Elbirliğiyle çözüm ararken üniversitemizin stratejik hedeflerini de unutmamalıyız

LAÜ Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, “ Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve bölge halkımızın sağlığının da bizler için en öncelikli konuların başında geldiğini ifade etmek istiyorum. Ekonomi ile sağlık önlemleri arasındaki dengeyi korumamız çok önemli” dedikten sonra şöyle devam etti: “Üniversite yönetimi olarak sadece bugünü ve kısa vadeyi değil, orta ve uzun vadeyi de planlamak ve değerlendirmek durumundayız. Bugünün sıkıntılarına elbirliğiyle çözüm ararken üniversitemizin stratejik hedeflerini de unutmamalıyız”.

Güz Yarıyılında, seyreltilmiş ve yüz yüze eğitim

Lefke Avrupa Üniversitesi senatosunun 2020-2021 Güz Yarıyılı’nda uzaktan eğitim araçlarıyla desteklenmiş aşamalı ve seyreltilmiş yüz yüze eğitim modelini uygulama kararı aldığını ifade eden Yükselen, Üniversitemize yüz yüze eğitim için gelecek öğrenci sayısının ise ülkemizde bu dönemde sağlık açısından oluşacak güven ortamına bağlı olduğunu söyledi. Öğrencilerimizin kampüse dönüşünde salgın sebebi ile yaşanması muhtemel sıkıntıları asgariye indirgemek amacı ile derslerin ilk 5 haftasının tamamen çevrim içi yapılacağını açıklayan Yükselen, 5. Haftanın sonunda ülkedeki pandemi koşullarında kötüye gidiş olmaması durumunda çevrimiçi eğitim ile birlikte ülkemize gelebilen öğrencilere seyreltilmiş yüz yüze eğitime başlayacaklarını vurguladı.

Covid-19 salgın süreci öncesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’la görüşmek için talep ettikleri randevunun salgının sebep olduğu ulaşım sıkıntıları nedeniyle ertelendiğini, bu görüşmenin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilebildiğini açıklayan Yükselen, görüşmede içinde bulunduğumuz salgın döneminde üniversitelerde eğitimin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine dair Prof. Dr. Saraç’ın görüşlerini aldıklarını, Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın da eğitimin temel unsurunun yüz yüze eğitim olduğunu ancak içinde bulunulan koşullarda farklı yöntemlerin de kullanılabileceğine dair düşüncelerini kendilerine aktardığını ifade etti. Bu bağlamda, kendi görüşlerinin de Sayın YÖK Başkanı’nın görüşleri ile örtüştüğünü vurgulayan Yükselen sözlerine şöyle devam etti: “ Sayın YÖK Başkanımız LAÜ’nün son yıllarda gösterdiği gelişim ile ilgili olarak çok olumlu görüşlere sahip olduğunu, Üniversitemizin bölge için olan önemini bildiğini, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne desteklerinin devam edeceğini ve bu bağlamda LAÜ’nün gelecekte de öğrenci sayısını artırmaya yönelik yeni projelerine destek vermeye hazır olduklarını bize ifade ettiler. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’ndeki devlet üniversiteleri ile işbirliğinin artırılmasına yönelik projelere sıcak baktıkları şeklindeki görüşlerini de bizlere aktardılar. “

Üniversite yönetimi olarak bugün geldiğimiz noktada yaptıkları değerlendirmede, pandeminin bize dikte ettiği bir unsur olarak öğrenci mobilitesinin yaşanan zorluklar sebebiyle azaldığını açıklayan Yükselen, bu konunun uzun bir süre benzer şekilde devam edeceğini ve bu çerçevede K.K.T.C’deki üniversitelere üçüncü ülkelerden gelen öğrenci sayısının önümüzdeki süreçte azalma ihtimalini yüksek olarak öngördüklerini söyledi.

Anavatanımızın desteği ile çok daha iyi noktalara birlikte varacağımıza inanıyorum

Konuşmasının sonunda Yükselen “Bu bağlamda Lefke İlçesi için her açıdan hayati öneme sahip öğrenci sayısını korumak ve artırabilmek için Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen öğrencilerimize çok daha fazla sahip çıkmamız gerektiği gerçeğini hepimizin bilmesi gerekmektedir. Bu gerçek de bize K.K.T.C’nin her zaman olduğu gibi Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürümesi gerektiğini bir defa daha ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki yükseköğretimin kısa zamanda katetmiş olduğu çok büyük mesafelerle bugün K.K.T.C bir üniversiteler ülkesi konumuna gelmişse, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) büyük katkıları ve destekleri sayesinde olmuştur. Türkiye her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da her zaman üniversitelerimizin yanında durmuş, tam desteğini bizlere her koşulda hissettirmiştir. Tarihimizden, kültürümüzden, ortak değerlerimizden kaynaklanan koparılamaz bağlarımız olan Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği olmadan genelde ülkemizdeki yükseköğretimin ve özelde de LAÜ’nün yoluna devam etmesi ve gelişmesi mümkün değildir. Türkiye’nin desteği ile bugünlere geldik ve bundan sonra da yine Anavatanımızın desteği ile inanıyorum ki bugünkü zorlukları aşacağız ve çok daha iyi noktalara birlikte varacağız” dedi.