Yüksel Onurlu hayatını kaybetti

Girne Belediyesi Asbaşkanı Hakan Onurlu’nun amcası ve CTP eski milletvekili Hüseyin Erçal’ın da dayısı olan Onurlu 75 yaşında hayatını kaybetti.

Hakan Onurlu dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çok değerli Amcamız Yüksel ONURLU, bugün Londra’da hayatını kaybetti. Tüm ailemizin başı sağolsun…

Allah Rahmet Eylesin. Nurlar içinde yatsın…”

Hüseyin Erçal ise dün sosyal medya üzerinden açıklama yaparak “Yaşamımızda önemli maddi, manevi katkıları olan iyilik sembolü bir büyüğümüzdü” dedi.