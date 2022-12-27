"Yüksel Çelebi beyin ameliyatı geçiren emekçiyi tehdit etti"

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'nin silahlı saldıraya uğramaıs sonrası Kıbrıs Postası'na konuştu.

Yaşanan olayı doğru bulmadığına vurgu yapan Yalınkaya, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'nin beyin ameliyatı geçiren emekçiyi kendisine oy vermediği gerekçesiyle tehdit ettiğini söyledi. Belediyelerde nelerin yaşandığının sorgulanmasının gerektiğini kaydeden Çelebi, belediyelede küçük küçük imparatorluklar kurululduğunu ifade etti. Yalınkaya, "Bir belediye başkanı, çalışanı bu aşamaya getirmemeli" dedi.