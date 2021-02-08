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Yükseköğretim İçin öneriler

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Eğitim Çalışma Grubu yazılı açıklama yaparak yükseköğretim için öneriler sundu.

08 Şubat 2021 Pazartesi 13:30
Yükseköğretim İçin öneriler
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Hükümete eleştiriler getirilen açıklamada, planlı ve programlı uygulamaların hayata geçmesinin önemli olduğu ifade edildi.

“Tutarsız, koordinasyonsuz yönetim anlayışı ülkemizdeki tüm alanlarda ciddi sorunlar yaşatmaya devam ediyor” denilen açıklamada, yükseköğretim kademesinde 2020 – 2021 akademik yılı bahar döneminin en az yüzde 70’i zorunlu yüz yüze öğretim olacak şekilde mart sonu itibariyle başlatılması gerektiği dile getirildi.

Bu uygulamayla eşgüdümlü olarak yurt dışından gelecek tüm yükseköğretim öğrencilerinin PCR testi ve 14 günlük karantina koşuluna bağlı olarak ülkeye girişlerini gerçekleştirmek gerektiği kaydedilen açıklamada şu önerilerde de bulunuldu:

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“Öğrencilerin karantina koşullarının hangi standartlarda olacağının önceden belirlenerek ilan etmek.

Öğrencilerin karantina koşullarında da güvenli ve sağlıklı bir ortamda bulunacaklarını anlatan ve Covid-19 pandemisi kapsamında KKTC’de alınan tedbirleri içeren Türkçe-İngilizce materyaller hazırlayıp yayınlamak.

Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına, yaş gruplarını da dikkate alan bir anlayışla aşılama takviminde öncelik vermek ve bu takvimi en kısa sürede duyurmak

Önerilerin tartışılmaya ve geliştirilmeye açık olduğu  dile getirilen açıklamada, CTP’nin bu konuda çalışmalar yürütmeye devam edeceği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 08.02.2021 14:35
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Eğitim Çalışma GrubuYükseköğretim
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