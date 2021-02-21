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Yükseköğretim için aşı çok önemli

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği eski asbaşkanı ve Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Teksen Köroğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin lokomotif sektörlerinin başında gelen yükseköğretim alanında Covid-19 aşısının önemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Şubat 2021 Pazar 12:22
Yükseköğretim için aşı çok önemli
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği eski asbaşkanı ve Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Teksen Köroğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin lokomotif sektörlerinin başında gelen yükseköğretim alanında Covid-19 aşısının önemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Köroğlu yaptığı açıklamada içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında üniversitelerin gerek çevrimiçi gerekse hibrit eğitim modelleriyle bugüne kadar yollarına devam ettiklerini ancak bugün geldiğimiz noktada yüzyüze eğitime geçmenin gerekliliğinin tartışılmaya başlanması ile aşı konusunun aciliyetinin de öne çıktığını belirtti.

Köroğlu sözlerine şöyle devam etti : “Ülkemiz ekonomisine katma değer yaratan en önemli sektörlerin başında gelen yükseköğretimin, içinde bulunduğumuz küresel pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğu açıktır.  Ülkemizde öğrenim gören on binlerce öğrencinin adaya gelememesi gerçeğinin üniversitelerle birlikte çok sayıda ilgili sektörü de olumsuz yönde etkilediği ortadadır.  Pandeminin yarattığı olumsuz tablonun ülkemizde son yıllarda görülen en büyük ekonomik kriz ortamına yol açtığı da düşünüldüğünde, en kısa zamanda yüzyüze eğitime geçmenin tüm ülke için ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. “

Köroğlu “Ekonomik boyutu yanında, yükseköğretimde kalite ve kurumumuzun kendine koyduğu stratejik hedeflere ulaşma bağlamında da yüzyüze eğitimin önemi büyüktür.  Eğitimde kalite bizler için en önemli konuların başında gelmektedir.  Seferber ettiğimiz tüm imkanlarımızla öğrencilerimize en iyi çevrimiçi eğitim ortamını sunmayı başaran bir kurum olmamıza rağmen, yüzyüze eğitimin yerini başka bir eğitim modelinin tam olarak doldurması imkansızdır” dedi.

“Mümkün olan en kısa sürede yüzyüze eğitime başlama hedefinde olan üniversitemiz için en önemli konuların başında ise verilecek yüzyüze eğitimin sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi gelmektedir.   Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin sağlığı bizler için herşeyden önemlidir.  Üniversitelerde pandemi ile ilgili tüm önlemler alınmış olmasına rağmen yüzyüze eğitime geçildiğinde maruz kalınacak risk artacaktır.  Bu bağlamda yüzyüze eğitime başlamadan önce üniversitelerde görev alan tüm akademik ve idari personelin öncelikli olarak aşılanması gerekmektedir” diyen Köroğlu sözlerini şöyle tamamladı: “ Hem yükseköğretim kurumlarımız hem de ülkemiz için yüzyüze eğitime geçmenin önemi ortadadır.  Ancak bu adımı atarken öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve tüm toplumumuzun sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.  Bu önlemlerin başında da yüzyüze eğitime başlamadan akademik ve idari personelin aşılanması gelmektedir.”

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