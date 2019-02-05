Yükseköğrenim Burslarından Yararlanmak İsteyenlerın 28 Şubat’a Kadar Başvuru Yapması Gerekiyor



Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi yüksek öğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin 01 Şubat – 28 Şubat 2019 tarihleri arasında https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak müracaat yapabileceğini açıkladı.



Burs başvurularıyla ilgili daha fazla bilginin KKTC Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi Sistemi’nden (YOBIS) öğrenilebileceği kaydedildi.



2018-2019 öğretim yılı Güz Döneminde Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi burslarından yararlanan ve KKTC üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerimizin de burslarının devamı için akademik bilgilerini güncelleyerek transkript ve bahar dönemi öğrenci belgelerini https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yenilemeleri gerektiği bildirildi.



(DOĞ/FEZ)

