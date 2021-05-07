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Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Öztürkler’den burslarla ilgili açıklama

07 Mayıs 2021 Cuma 17:15
Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Öztürkler’den burslarla ilgili açıklama
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“DEVLET PANDEMİ ŞARTLARINDA ELİNDEN GELENİ YAPIYOR”

“MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI’NIN İHMAL VE GECİKMESİ YOK”

“9 GÜNDÜR POZİTİFİM”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, bursların ödenmesi için devletin pandemi şartlarında elinden geleni yapmaya çalıştığını belirtti.

Öztürkler, zor şartlar nedeniyle düzenli yapılamasa bile bir yılda yükseköğrenimdeki gençlere 50 milyon TL’ye yakın burs ödemesi yapıldığını kaydetti. Öztürkler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın burslarla ilgili ihmal ve gecikmesi olmadığını da ifade etti.

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Öztürkler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençlerin burs ödeneklerini zamanında almasının büyük isteği olduğunu belirterek, başvuruları alan değerlendiren ve harcama belgelerini oluşturmanın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, ödemelerden sorumlu bakanlığın ise Maliye Bakanlığı olduğunu hatırlattı.

Devletin pandemi şartlarında elinden geleni yapmaya çalıştığını vurgulayan Öztürkler, şu bilgileri paylaştı:

“Belki zor şartlarda düzenli burs ödemesi yapılamıyor ama öyle veya böyle bir yılda yükseköğrenim de okuyan öğrenciler için 50 milyona yakın burs ödemesi yapılmaktadır. Ki bu devlet geçen yıl tüzük gereği burs alamayanlara da dahi iki ay pandemi bursu ödemesi yapmıştır.”

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, iki hafta önce oğlunun testinin pozitif çıkması üzerine kendini izole ettiğini, bir hafta önce de testinin pozitif çıktığını ve henüz negatife dönmediğini de açıkladı.

İzole olduğu için hiçbir temaslısı bulunmadığını bildiren Öztürkler, 9 gündür pozitif olduğunu ve son testinin de yine pozitif çıktığını kaydederek burs için yapılan eylemde öğrencilere niye açıklama yapmadığı sorusuyla karşılaştığını, sebebinin bu olduğunu anlattı.

“Birçok eyleme şahit oldum, her defasında da öğrencilerin karşısına çıkıp konuşmaktan çekinmedim. Emin olun sağlığım yerinde olup mesaide olsam, yine onlarla konuşur, sıkıntımızın ne olduğunu anlatırdım” diyen Öztürkler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın öğrenci burslarıyla ilgili hiçbir ihmal ve gecikmesi olmadığını belirtti.

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Son Güncelleme: 07.05.2021 17:46
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