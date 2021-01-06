“Yükseköğrenim Alanında Bahar Dönemi Eğitim Planlaması” toplantısı yapıldı

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Bakanlık yetkilileri, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) yetkilileri ve KKTC’de faaliyet gösteren 21 üniversitenin rektörleri katıldı.

YÖDAK VE ÜNİVERSİTELERİN İKİNCİ DÖNEMDEKİ EĞİTİM PLANLAMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ALINACAK

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Öğretim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, YÖDAK’tan ve üniversite rektörlerinden ikinci dönemdeki eğitim planlaması ile ilgili görüşlerinin alınarak, bu görüşlerin Eğitim Bakanlığı önderliğinde Bakanlar Kurulu’na iletilmesini ve konuyla ilgili bir devlet kararı çıkmasını hedeflediklerini kaydetti.

AMCAOĞLU: “YÜKSEKÖĞRETİMİ YENİDEN YÜZ YÜZE EĞİTİME KAVUŞTURMAK ADINA FİKİRLERİNİZ BİZLERE IŞIK TUTACAK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, toplantının ülke açısından önemine vurgu yaparak, yükseköğretimin gelişmesi adına verilen emeklerin ve yapılan yatırımların heba olmasına göz yumulamayacağını söyledi.

Akademisyenlere seslenen Amcaoğlu, “Bu ülkedeki eğitimin yüz yüze olmasını sağlayacak, yükseköğretimin önünü açacak fikirlerinize çok ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Yükseköğretimi yeniden yüz yüze eğitime kavuşturmak adına sizlerin fikirleri bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bizlere ışık tutacaktır” dedi.

Amcaoğlu, yükseköğrenimde bahar dönemi ile ilgili yol haritası oluşturulurken, ‘idare eden’ değil, ‘akademisyenlerin fikirlerine göre yöneten’ olmak istediklerini belirtti.

BÜKE: “YÜZ YÜZE EĞİTİM KONUSUNDA CİDDİ BİR GİRİŞİMDE BULUNULMALI”



Sürecin devam ettiğini ifade eden Büke, “Şu anda yüz yüze eğitime mecburi bir şekilde ara vermiş bulunuyoruz. Ancak ülkemizin de gerçekleri bizi, yüz yüze eğitim açısından önemli kararlar almaya zorluyor” dedi.

Online eğitimde belli bir başarı elde edilmiş olsa da bundan sonraki dönemde yüz yüze eğitim konusunda ciddi bir girişimde bulunulması gerektiğini anlatan Büke, bu noktada alınacak sağlık tedbirlerinin önemli olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin ülkeye güvenli koşullarda getirilebileceğine inanç belirten Büke, “Aşılama ve karantina prosedürlerine uygun olarak davrandığımız takdirde adaya öğrencileri getirebileceğimizi düşünüyorum. Hastanemizin faaliyete geçirilmesi de önemli olacaktır” ifadelerini kullandı.

YÖDAK Başkanı Büke’nin konuşmasının ardından ise üniversite rektörlerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesine geçildi.