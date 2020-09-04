Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Başvuran Adayları Geçici Olarak İlan Etti

Lefkoşa, 4 Eylül 20 (.): Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçimi için başvuran adayları geçici olarak ilan etti.
Adaylara itirazı olanlar, yarın ve Pazar günü, 09.00-17.00 saatleri arasında YSK’ya başvuru yapabilecek.
(HA)
Lefkoşa, 4 Eylül 20 (.): Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçimi için başvuran adayları geçici olarak ilan etti.
Lefkoşa, 4 Eylül 20 (.): Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçimi için başvuran adayları geçici olarak ilan etti.
Adaylara itirazı olanlar, yarın ve Pazar günü, 09.00-17.00 saatleri arasında YSK’ya başvuru yapabilecek.
(HA)