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Yüksek Öğretimde Kalite Konferansı

ÖZTÜRKLER: “YÜKSEK ÖĞRENİMDE ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜK VE KALİTEYLE VAROLABİLİRİZ”

Yüksek Öğretimde Kalite Konferansı

ÖZTÜRKLER: “YÜKSEK ÖĞRENİMDE ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜK VE KALİTEYLE VAROLABİLİRİZ”

27 Aralık 2019 Cuma 14:31
Yüksek Öğretimde Kalite Konferansı

ÖZTÜRKLER: “YÜKSEK ÖĞRENİMDE ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜK VE KALİTEYLE VAROLABİLİRİZ”

Lefkoşa, 27 Aralık 19 : Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde “Yükseköğretimde Kalite” konulu konferans düzenlendi.

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, konferansta yaptığı konuşmada, 140 ülkeden gelen öğrencilerin Adada eğitim aldığını, KKTC’de ilk kez Yüksek Öğrenim Strateji Belgesi hazırlandığını söyledi.

Daireden yapılan açıklamaya göre konferansta bakanlık adına konuşan Öztürkler, ilk kez ülkede yüksek öğrenim strateji belgesi hazırlandığını bu belgenin hazırlanmasına Bakanlık, YÖDAK ve üniversite temsilcilerinin ciddi emekler harcadığını vurguladı.

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Öztürkler, Bakanlar Kurulu’ndan onaylanan strateji belgesine göre, devletin yüksek öğretim politikasında kaliteyle ilgili KKTC yüksek öğretime geçiş modeli ve standartları belirlenmesi, yükseköğretim kurumları ve programlarının açılma ve denetleme esaslarını uluslararası esaslara uyumlu hale getirilmesi, bununla birlikte yüksek öğretim kalite kurulunun kurulmasıyla ilgili çalışmaların yapılmasının hedeflendiğini aktardı.

Yüksek öğretimde kalitenin yakalanabilmesi için ülkenin ve üniversitelerin fiziksel alt yapıyı uluslararası standartlara taşıması zorunluluğuna dikkat çeken Öztürkler, öğrenci memenuniyetini sağlamak için toplu taşımacılık, sağlık hizmetleri, konaklama, sosyal, kültürel ve sportif olanakların yukarıya çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Öztürkler, ayrıca, yüksek öğretimde kalitenin, tüm paydaşların ortak akıl yaklaşımlarıyla yakalanabileceğini ifade etti.

Konuşmasında KKTC’de 140 ülkeden öğrencinin eğitim aldığını, toplamda da 5 bin 755 akademisyenin üniversitelerde görev ifa ettiğini vurgulayan Öztürkler, uluslararası görünürlük ve yüksek öğretimde kalite hususlarında yüksek öğretim strateji belgesine sahip çıkıp, eylem planı çalışmaları da tamamlandıktan sonra gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçmesinin gerekli olduğunu belirtti.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI 

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