Yüksek Değerlendirme Kurulu Akıncı Başkanlığında Toplandı

Lefkoşa, 2 Ağustos 19 (.): Yüksek Değerlendirme Kurulu, tuğgeneralliğe terfi ettirilecek Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) personelini belirlemek gündemiyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Başbakan Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan katıldı.

Toplantıda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Kurul Başkanı Piyade Albay İbrahim Dağman’ın tuğgeneralliğe terfiine karar verildi.

Tuğgeneralliğe terfi ettirilen GKK personeli, GKK Komutan Yardımcısı olarak atanacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ise, görev süresi dolacağından, 30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere emekliliğe ayrılacak.

(YIL)