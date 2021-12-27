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Yüksek Seçim Kurulu’ndan duyuru

Yüksek Seçim Kurulu, 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde, seçim propagandasının yarın başlayacağını duyurdu.

27 Aralık 2021 Pazartesi 12:30
Yüksek Seçim Kurulu’ndan duyuru

Yüksek Seçim Kurulu’ndan 14 numaralı duyurusu şöyle:
“Seçime katılan siyasal partiler ile bağımsız adaylar, duvar ilanı asmakta, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbesttir.  Ancak, oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasaktır.
Oy pusulası örnekleri ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan broşür her zaman dağıtılabilir.
Propaganda için kullanılan duvar ilanları ile el ilanları ve diğer her türlü matbua üzerinde, Türk Bayrağı, KKTC Bayrağı, dini ibareler, Arap harfleri ile yazılar bulundurulması yasaktır.

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Siyasal parti ve bağımsız milletvekili adaylarının propaganda için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda ilçe seçim kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılır. Talep eden siyasal partilere ve bağımsız milletvekili adaylarına aynı ölçüde saha verilir. Siyasal partiler ve bağımsız adaylar, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanları asmakta serbesttirler. Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilan asılması,  yapıştırılması veya teşhiri yasaktır.”
 


                


 

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Son Güncelleme: 27.12.2021 13:49
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