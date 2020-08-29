banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1101
ALTIN
463.264
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7932
EURO
8.6893
Tüp bebek savaşları ve bir doktorun krallığı!
Tüp bebek savaşları ve bir...
Sudan meseleler
Sudan meseleler
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Bana partimi sorma
Bana partimi sorma
banner355

Yüksek Seçim Kurulu’ndan Covid-19 önlemleriyle ilgili duyuru…

29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:43
Yüksek Seçim Kurulu’ndan Covid-19 önlemleriyle ilgili duyuru…
banner337
banner351

SEÇİM TAKVİM SÜRECİNDE VE OY VERME GÜNÜNDE SEÇMENLERİN, GÖREVLİ VE ADAYLARIN SAĞLIĞININ, SALGIN NEDENİYLE RİSKE  EDİLMEMESİ İÇİN KARARLAR ALINDI

ADAYLIK BAŞVURULARINDA, ADAYLAR VE/VEYA TEMSİLCİLERİ RANDEVU ALARAK BERABERİNDE SADECE 1 KİŞİ GETİREBİLİR

GELEN KİŞİLERİN DE BASININ DA MASKE KULLANMASI VE SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYMALARI ZORUNLU 

PROPAGANDA SÜRECİNDE, KAPALI YER TOPLANTILARI 200 M2’NİN ÜZERİNDEKİ ALANLARDA MAKSİMUM 50 KİŞİ, 100-200 M2 ALANLARDA MAKSİMUM 30 KİŞİ, 50-100 M2 ALANLARDA MAKSİMUM 20 KİŞİ, 50 M2 VE DAHA KÜÇÜK ALANLARDA MAKSİMUM 10 KİŞİ İLE SINIRLANDIRILACAK

AÇIK YERLERDE PROPAGANDA VE/VEYA MİTİNGLERİN 100 KİŞİYİ AŞMAYACAK ŞEKİLDE YAPILMASINA İZİN VERİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili uygulanan takvim sürecinde ve oy verme gününde, seçmenlerin, seçimde görev alanların ve adayların sağlığının, Covid-19 salgını nedeniyle riske  edilmemesi için, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin önerilerini de dikkate alarak uygulanmasına karar verdiği önlemleri duyurdu. 

YSK’dan yayımlanan 13 numaralı duyuru şöyle: 

“Yüksek Seçim Kurulu, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili uygulanan takvim sürecinde ve oy verme gününde, seçmenlerin, seçimde görev alanların ve adayların sağlığının, Covid-19 salgını nedeniyle riske edilmemesi için, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin önerilerini de dikkate alarak,  aşağıda belirtilen önlemlerin uygulanmasına karar vermiştir.

1)SEÇİM TAKVİMİ SÜRECİNDE UYGULANACAK KURALLAR

banner341
1.Adaylık başvurularında, adaylar ve/veya temsilcileri randevu alarak beraberinde sadece 1 kişi getirebilirler. Gelen kişilerin maske kullanması ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gereklidir. 
Aday başvurularında hazır olacak basın mensuplarının da maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gereklidir.

2. Askı süresinde, başvuru veya itiraz yapacak kişilerin, YSK tarafından belirlenen saatlerde tek kişi olarak askı yerlerine gitmeleri, maske takmaları ve sıra oluşması halinde sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekir.

3. Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurullarında düzenlenecek herhangi bir toplantıya ve/veya ad çekmeye her adayın/partinin tek temsilci göndermesi ve temsilcilerin maske kullanmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekir. Ad çekmede YSK, temsilcilere eldiven sağlayacaktır.

4. Propaganda sürecinde kapalı alanda propaganda yapılacaksa, kapalı yer toplantıları 200 m2’nin üzerindeki alanlarda maksimum 50 kişi, 100-200 m2 alanlarda maksimum 30 kişi, 50-100 m2 alanlarda maksimum 20 kişi, 50 m2 ve daha küçük alanlarda maksimum 10 kişi ile sınırlandırılacak ve tüm kişilerin maske takmaları, ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunlu olacaktır.
                                                         
5. Propaganda sürecinde açık yerlerde propaganda ve/veya mitinglerin 100 kişiyi aşmayacak şekilde yapılmasına izin verilecektir. Açık hava toplantılarında maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması zorunludur.

6. Propaganda sürecinde, televizyonda 25 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 3 kişi ile, 25-50 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 5 kişi ile, 50-100 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 10 kişi ile program yapılabilir. Bu sayılara sunucu ve kameraman dahildir. Stüdyoda sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. Ayrıca stüdyoda programa sunucu dışında 1’den fazla kişinin katılması halinde kişilerin maske ve/veya siperlik kullanmaları ve/veya aralarında şeffaf bölme bulundurulması gerekir.  

   
2)SANDIK BAŞINDA UYGULANACAK KURALLAR

1. Her sandık kuruluna birer el dezenfektanı verilecek, sandık başkanları, kurul üyeleri ve odaya girenlerin sürekli maske taktığına dikkat edecek, maske kullanmayan içeri alınmayacaktır. Kimlikle ilgili sandık kurulunun sorgulama yapması  halinde, kişi maskeyi indirip yüzünü göstermek zorundadır.

2. Oy verme yerlerinde camlar sürekli açık tutulacaktır.

3. Sandık Başkanı ve sandıkta görevli polis, oy vermek için bekleyen kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymalarını sağlayacaktır. Alanın müsait olması halinde bekleyenlerin duracakları yerleri gösterecek şekilde 1’er metre aralıklarla yere işaret konulacaktır.

4. Oy verme günü oy kullanmak için gelen vatandaşlara, YSK tarafından tedarik edilen  tek kullanımlık eldivenler, sandık kurulları tarafından verilecektir. Kullanılan eldivenlerin çıkışta çöp torbasına atılması gerekir.
                                         
5. Seçim günü öncesi Sağlık Bakanlığı, evinde veya devletin gösterdiği bir merkezde karantinada olan kişiler ile izolasyon uygulanan kişilerin isim ve kimlik numaralarını Yüksek Seçim Kurulu’na verecek ve bu kişiler 11.10.2020 tarihinde oy verme alanına alınmayacaklardır.

6. Oy kullananların oy verdikleri saat, sandık kurulu tarafından sandık seçmen listesine imzanın yanına yazılacaktır. “
         

banner360
Son Güncelleme: 29.08.2020 17:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başçeri: “Bu zafer Türk Milleti’nin kayıtsız ve şartsız olarak egemenliğini tüm dünyaya ispat etmiştir”
Başçeri: “Bu zafer Türk Milleti’nin kayıtsız ve şartsız olarak egemenliğini tüm dünyaya ispat etmiştir”
Akıncı Korkuteli, Geçitkale, Akova ve Yıldırım’ı ziyaret etti
Akıncı Korkuteli, Geçitkale, Akova ve Yıldırım’ı ziyaret etti
Umudumuz Gelecek Festivali Gerçekleştirildi
Umudumuz Gelecek Festivali Gerçekleştirildi
Taçoy: “30 Ağustos ruhunu, birliğimizi ve bütünlüğümüzü tereddüt etmeden güçlendirmeliyiz”
Taçoy: “30 Ağustos ruhunu, birliğimizi ve bütünlüğümüzü tereddüt etmeden güçlendirmeliyiz”
30 Ağustos Mesajları
30 Ağustos Mesajları
Uluçay'ın 30 Ağustos Mesajı
Uluçay'ın 30 Ağustos Mesajı
Türkiye medyasında Akıncı'ya saldırılar devam ediyor
Türkiye medyasında Akıncı'ya saldırılar devam ediyor
Kum Zambakları Ve Deniz Kaplumbağaları  Yaşatma Etkinliği Yarın Akdeniz’de…
Kum Zambakları Ve Deniz Kaplumbağaları  Yaşatma Etkinliği Yarın Akdeniz’de…
GAÜ Pedagojik Formasyon programı için kayıtlar başladı
GAÜ Pedagojik Formasyon programı için kayıtlar başladı
Tatar: “30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk tarihinin en önemli, en yaşamsal askeri başarısının simgesidir”
Tatar: “30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk tarihinin en önemli, en yaşamsal askeri başarısının simgesidir”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim