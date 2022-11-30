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Yüksek Seçim Kurulu, kamu görevlisi adayların 4 Aralık’ta izne çıkması gerektiğini duyurdu

30 Kasım 2022 Çarşamba 17:23
Yüksek Seçim Kurulu, kamu görevlisi adayların 4 Aralık’ta izne çıkması gerektiğini duyurdu

Yüksek Seçim Kurulu, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri’nde kamu görevlisi adayların veya kamu iktisadi teşebbüslerinde, kamu kuruluşlarında veya kooperatif kuruluşlarında çalışan adayların, adaylıklarının kesinleşmesi üzerine 4 Aralık’ta izne çıkmaları gerektiğini duyurdu.

YSK’dan yapılan açıklama, şu şekilde verildi:

“25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 57. maddesinin (4). fıkrası ve Anayasa’nın 120(1) maddesi kapsamındaki kamu görevlisi adaylar ile Yasanın 57. maddesinin 5. fıkrası kapsamındaki Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, Kamu Kuruluşlarında veya Kooperatif Kuruluşlarında çalışan adayların, adaylıklarının 3 Aralık 2022 tarihinde kesinleşmesi üzerine 4 Aralık 2022 tarihinde izne çıkmaları gerekmektedir.

Yasa’nın 57’nci maddesinin 4. ve 5. fıkrası kapsamındaki adaylara aynı maddenin (3)’üncü fıkrasının izinlerle ilgili hükümleri uygulanacaktır.”

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