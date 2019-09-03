Yüksek öğrenim burslarına müracaatlar 30 Eylül’e kadar yapılabilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi yüksek öğrenim burslarına müracaatların 30 Eylül’e kadar online yapılabileceğini duyurdu.
Burs başvurularıyla ilgili daha fazla bilgi, KKTC Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi Sistemi’nden (YOBIS) öğrenilebilecek.
2018-2019 öğretim yılında Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi burslarından yararlanan öğrencilerin de başvurularını https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yenilemeleri gerektiği hatırlatıldı.