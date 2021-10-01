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Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik BRT'ye konuştu

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’de yayınlanan 45+ programına konuk oldu.

01 Ekim 2021 Cuma 12:15
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik BRT'ye konuştu

Programda soruları yanıtlayan Şefik, her Adli Yıl açılışında sorunları dile getirmenin kendisini üzdüğünü söyledi.

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Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, yargı olarak değişmesini istedikleri bir mevzuat olmadığını belirterek, “En büyük beklentimiz anayasa değişikliğiydi. Son deneme bizim için çok önemliydi ama maalesef orada büyük bir hayal kırıklığı yaşadık” dedi.

Şefik, bir diğer en büyük beklentisinin kamu görevlileri yasasının yapılması olduğunu ifade ederek, bu yasanın yıllardır yapılmamakta olduğunu söyledi..

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Anahtar Kelimeler:
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi ŞefikBRT
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