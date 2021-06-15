Yüksek Mahkeme Ad Hoc komitenin oluşturulmasına yönelik açıklama yaptı

“YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTİDASI MAKSATLARI İÇİN 11 HAZİRAN VE 15 HAZİRAN TARİHİNDE TARAFLAR MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI”

Yüksek Mahkeme, Meclis’te oluşturulan Ad Hoc Komitesi ile ilgili 4 Haziran tarihinde CTP ve HP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne davalar dosyalandığını, yürütmeyi durdurma istidası maksatları için 11 Haziran ve 15 Haziran tarihinde tarafların Mahkeme huzuruna çıktıklarını kaydetti.

Yüksek Mahkeme, Ad Hoc Komitesinin oluşturulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne ikame edilen davaların görülmediği söylemine yönelik yaptığı yazılı açıklamada, bugün tarafların temsilcilerinin mutabakatı ile istidanın 20 Eylül tarihine ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada “Davanın daha önce dinlenmeme nedeninin sadece bu belirtilen husus olduğu ve başka bir neden bulunmadığı vurgulanır” denildi.