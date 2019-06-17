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Yüksek İdare Mahkemesi Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesi ile ilgili ara emri aldı

Yüksek İdare Mahkemesi Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesi ile ilgili ara emri aldı

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:30
Yüksek İdare Mahkemesi Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesi ile ilgili ara emri aldı

Yüksek İdare Mahkemesi, “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaiçi Bölgesi Geçiş Süreci Emirnamesi”nde,  vize işlemlerinin tamamlanması süreleri ile alakalı yapılan bir değişiklik hakkında ara emri aldı.

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Başkan Merter Refikoglu, Emirname’nin yürürlüğe girmesinden sonra, İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı  bahse konu değişikliğin, bölgeye büyük zarar vereceği gerekçesiyle, Oda’nın Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunduğunu anlattı.

Bekledikleri ara emrinin bugün alındığını kaydeden Refikoğlu, tüzükte yapılan, vize işlemleri için tanınan sürenin 3 aydan 6 aya çıkarılması şeklindeki değişikliğin artık geçersiz olduğunu belirtti.

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“VİZELER İPTAL EDİLMELİ”

Refikoğlu, Emirnamenin Yürürlüğe girdiği 10 Aralık 2018’den, 3 ay sonra vizeden çıkan tüm dosyaların geçersiz olması gerektiğini, verilen vizeler, planlama onayları ve inşaat ruhsatlarının iptal edilmesi gerektiğini savundu.

İlgili Resmi Gazete’ye göre (22 Mart 2019), Emirnamedeki değişiklik, Mimarlar Odası’nın, vize ofisinde işlem görmekte olan dosyalara verilen üç aylık sürenin sağlıklı olarak vize sürecinin tamamlanması için yetersiz olduğu gerekçesi üzerine yapılmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın, Emirnmame’de yapmış olduğu bahse konu değişikliğin, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinde geri dönüşümü mümkün olmayacak zararlar vereceğini düşündüklerinden dolayı dava dosyaladıklarını kaydeden Refikoğlu, “Çıkarılan emirnamede geçtiğimiz aylarda yapılan değişiklikle tüm naylon dosyaların önü açılmıştır. Hazır olmayan, acele bir şekilde başvurmuş tüm dosyaların bölgede uygulanması ile emirname çıkarmak ve İmar Planı hazırlamanın bir anlamı kalmamıştır” dedi.

Son Güncelleme: 17.06.2019 15:36
Anahtar Kelimeler:
Yüksek İdare Mahkemesi
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