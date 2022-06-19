banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü...
Bugün Babalar Günü
Bugün Babalar Günü
İzmirillo makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu
İzmirillo makinesinden çıkan kıvılcım yangına...
Yüklü miktarda nakit para çalındı: 3 tutuklu
Yüklü miktarda nakit para çalındı:...
Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
banner405

Yüklü miktarda nakit para çalındı: 3 tutuklu

19 Haziran 2022 Pazar 10:45
Yüklü miktarda nakit para çalındı: 3 tutuklu

Yüklü miktarda nakit para çalındı... 3 tutuklu var

Dörtyol, Girne ve Boğazköy’de araçtan, iş yerindeki cüzdandan ve evden para çalınmasıyla ilgili meselelerde zanlı olarak görülen 3 kişi tutulandı.

banner341
Polisin verdiği bilgiye göre, Dörtyol’da bir şahsa ait araçta muhafaza edilen 150 bin TL ve 800 Sterlin nakit paralar çalındı. 2021 yılında ve dün meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesiyle yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen D.G.(E-42) tutuklandı.

Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde, işverene ait cüzdandan 350 Euro ve 275 Dolar nakit para çalındı. 4 Haziran’da meydana gelen olayda zanlı olarak görülen iş yeri çalışanı A.D.Ş.(E-23) tutuklandı.

Öte yandan Boğazköy’de bir şahsa ait evden 3 ile 9 Haziran tarihleri arasında 2 bin Euro, 130 Sterlin ve 50 Leva nakit paralar çalındı, zanlı Y.S.(E-44) tutuklandı.

banner360
Son Güncelleme: 19.06.2022 13:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Bugün Babalar Günü
Bugün Babalar Günü
Erhürman: “İstikrarsızlık hem halka, hem de ekonomiye çok şey kaybettiriyor”
Erhürman: “İstikrarsızlık hem halka, hem de ekonomiye çok şey kaybettiriyor”
375 TL’lik ikramiye çekilişi dün akşam yapıldı
375 TL’lik ikramiye çekilişi dün akşam yapıldı
Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Ölüm onu gurbetde yakaladı Ahmet Zorba hayatını kaybetti
Ölüm onu gurbetde yakaladı Ahmet Zorba hayatını kaybetti
Tatar Türkmenköy ve Çayönü’nü ziyaret etti
Tatar Türkmenköy ve Çayönü’nü ziyaret etti
HP, Arasta esnafının sorunlarını dinledi
HP, Arasta esnafının sorunlarını dinledi
GKK’da ant içme töreni
GKK’da ant içme töreni
Belediyeler Birliği'ne “yönetim“ eleştirisi...
Belediyeler Birliği'ne “yönetim“ eleştirisi...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim