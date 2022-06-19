Yüklü miktarda nakit para çalındı... 3 tutuklu var
Dörtyol, Girne ve Boğazköy’de araçtan, iş yerindeki cüzdandan ve evden para çalınmasıyla ilgili meselelerde zanlı olarak görülen 3 kişi tutulandı.
Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde, işverene ait cüzdandan 350 Euro ve 275 Dolar nakit para çalındı. 4 Haziran’da meydana gelen olayda zanlı olarak görülen iş yeri çalışanı A.D.Ş.(E-23) tutuklandı.
Öte yandan Boğazköy’de bir şahsa ait evden 3 ile 9 Haziran tarihleri arasında 2 bin Euro, 130 Sterlin ve 50 Leva nakit paralar çalındı, zanlı Y.S.(E-44) tutuklandı.