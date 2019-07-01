Yukarı Dikmen'e düşen parça Taşkent'e götürülmek üzere kaldırıldı

TAŞKENT’TEKİ PATLAMA
Taşkent’te patlamaya neden olan füzenin Yeni Dikmen’e düşen parçası güvenlik güçlerince kaldırıldı.
Sözkonusu parçanın Taşkent’e götürüleceği öğrenildi.
Evi sarsan patlamanın etkisiyle sokağa fırladıklarında sözkonusu parçayı bulduklarını kaydeden Yüceyim, güvenlik güçlerinin talebi üzerine saat 04.00 sıralarında evlerini boşalttıklarını belirtti.
Yüceyim, parça bahçesinden alındıktan sonra evine dönebileceğinin söylendiğini kaydetti.
Taşkent yakınlarında patlayan bir füzenin parçaları Taşkent, Dikmen ve Görneç’te belirlenmişti.