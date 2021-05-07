Yücetürk: "660 engelli birey iş ve aş bekliyor”

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, KKTC’de yaşayan, 660 engelli bireyin “iş ve aş beklemekte” olduğunu söyledi.

Derviş Yücetürk, 2006 yılından beri kamuda tek bir engellinin istihdam edilmediğini ifade ederek, bunu “yönetenlerin acizliği ve ayıbı” olarak nitelendirdi.

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında bugüne kadar kamu ve özel sektörde 800 engelli bireyin istihdam edildiğini ve 5000’in üzerinde engelli bireyin nakdi yardım aldığını ifade eden Yücetürk, “Fakat ne istihdamda, nede nakdi yardımlar konusunda istediğimiz noktaya halen gelemediğimizi üzülerek görmekteyiz. İnsanca yaşam kavgamızda halen daha çok gerilerde olduğumuzu, Avrupa standartlarının çok altında olduğumuzu üzülerek görmekteyiz” dedi.

Federasyon Başkanı Yücetürk tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca, Federasyon’un 10-16 Mart Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenleyeceği de bildirildi.

Açıklamaya göre, Federasyon Başkanı Yücetürk ve federasyona bağlı dernek başkanlarının katılımıyla, 10 Mayıs Pazartesi günü saat 10.30’da Federasyon’un merkez binasında, engelli bireylerin beklentilerini içeren 15 maddelik istem paketinin açıklanacağı bir basın toplantısını düzenlenecek.

Federasyon yönetim kurulu üyeleri, 11 Mayıs Salı günü saat 10.00’da ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ı ziyaret ederek, engelli bireylerin taleplerini içeren istem paketini Bakan’a iletecek.



“1976 YILINDA BAŞLAYAN ENGELLİ HAREKETLERİ 45’İNCİ YILINI DOLDURDU”



Derneklerin, KKTC’de yaşayan yaklaşık 6 bin engelli bireylerin topluma kazandırılması için çeşitli sosyal ve ekonomik çalışmalar yürüttüklerini ve bu çalışmalarla birçok başarılı işlere imza attıklarını ifade eden Yücetürk, şöyle dedi:

“23 Kasım 1993 yılında büyük bir engelli hareketi ile yasallaştırmış olduğumuz Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası ile bugüne kadar kamu ve özel sektörde toplamda 800 engelli kardeşimize istihdam iş olanağı sağladık. 5000’in üzerinde engelli kardeşimize nakdi yardım alma olanağı sağladık. Fakat ne istihdamda, nede nakdi yardımlar konusunda istediğimiz noktaya halen gelemediğimizi üzülerek görmekteyiz. İnsanca yaşam kavgamızda halen daha çok gerilerde olduğumuzu, Avrupa standartlarının çok altında olduğumuzu üzülerek görmekteyiz. 660 engellimiz iş ve aş beklemektedir. 2006 yılından beri kamuda tek bir engellinin istihdam edilmemesi bizi yönetenlerin acizliği ve ayıbı olduğunu görmekteyiz.”



“NAKDİ YARDIMLAR GÜNÜMÜZ KURALLARINA GÖRE YENİDEN DÜZENLENMELİ”

Yücetürk, açıklamasında, engelli bireylerin; nakdi yardım, ulaşım, erişim, eğitim ve sağlık alanlarında yaşadıkları sıkıntılara da işaret ederek, şunları kaydetti:

“Nakdi yardımların günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ulaşım, dolaşım ve erişimde KKTC olarak topyekûn sınıfta kaldığımızı görmekteyiz. Bugüne kadar Özel Eğitim Yasası’nı çıkaramayarak özel eğitim konusunda da ülke olarak sınıfta kaldığımızı görebiliyoruz. Kısacası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan engelli kardeşlerimiz bugüne kadar üvey evlat muamelesi gördüğü icraatlar görüyoruz. Bir engellinin sağlık kurumuna girip rapor alması bile büyük bir işkence... Söz konusu raporların üç aya kadar zor çıktığını görüyoruz. 2014 yılında Lefkoşa sınırları içinde temeli atılan Engelsiz Yaşam Evi’nin 6 yıldır tamamlanamadığını ve söz konusu bu projenin arzu edilen 48 yataklı projeden 30 yatağa düşürüldüğünü ve bu proje üzerinde bilgilerimiz dışında oyunlar oynandığını büyük bir üzüntüyle gözlemlemekteyiz.”



