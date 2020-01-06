banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111621
ALTIN
302.095
DOLAR
5.9715
STERLİN
7.8494
EURO
6.6809
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
3 GÜN TUTUKLU KALACAK
2 ay cezaevine gönderildiler
2 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Tartıştığı kız arkadaşını darp etti
KIZ ARKADAŞINI KABLOYLA DÖVDÜ
Lokmacı Kapısı'nda uyuşturucu
LOKMACI KAPISI'NDA UYUŞTURUCU

Yta Fotoğraf Gezginleri, Kıbrıs’ı Adım Adım Geziyor

Lefkoşa, 6 Ocak 20 (.): Yıltan Taşçı Akademi Fotoğraf Gezginleri, “Adım Adım Kıbrıs ” projesi kapsamında, üçüncü gezilerini geçen pazar günü Mora, Aya ve Luricina’ya yaptı.

Yta Fotoğraf Gezginleri, Kıbrıs’ı Adım Adım Geziyor

Lefkoşa, 6 Ocak 20 (.): Yıltan Taşçı Akademi Fotoğraf Gezginleri, “Adım Adım Kıbrıs ” projesi kapsamında, üçüncü gezilerini geçen pazar günü Mora, Aya ve Luricina’ya yaptı.

06 Ocak 2020 Pazartesi 12:26
Yta Fotoğraf Gezginleri, Kıbrıs’ı Adım Adım Geziyor

Lefkoşa, 6 Ocak 20 (.): Yıltan Taşçı Akademi Fotoğraf Gezginleri, “Adım Adım Kıbrıs ” projesi kapsamında, üçüncü gezilerini geçen pazar günü Mora, Aya ve Luricina’ya yaptı.

Kıbrıs’a sevdalı 30 fotoğraf tutkununun katıldığı fotoğraf gezisinde, Kıbrıs’ın geleneksel kültürünü yansıtan fotoğraflar çekildi.

banner317
Verilen bilgiye göre Prime 4 fotoğraf grubundan Mustafa Evirgen, Ceyhan Özyıldız ve Mustafa Müezzinoğlu da konuk fotoğrafçılar olarak geziye katıldı.

Yıltan Taşçı Akademi Fotoğraf Gezginleri, iki yıl sürecek “ Adım Adım Kıbrıs ” projesini tamamladıktan sonra, fotoğraf sergisi açacak ve sergideki fotoğrafları kitaplaştıracak.

Veysi Canateş’in organizasyonunda her ay gerçekleşen gezilerin dördüncüsü, 23 Şubat Pazar günü Trodos köylerine yapılacak.

(AK/ŞEB)  FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis’ten toprak kayması uyarısı…
Polis’ten toprak kayması uyarısı…
Özersay’dan Avustralya Dışişleri Bakanı’na taziye mesajı
Özersay’dan Avustralya Dışişleri Bakanı’na taziye mesajı
Tatar: “UBP olarak imar planına karşı değiliz,  değerlendirip gereken neyse yapacağız”
Tatar: “UBP olarak imar planına karşı değiliz,  değerlendirip gereken neyse yapacağız”
İzcan: “Ortadoğu’da yaşanan kriz Akdeniz krizine dönüşmektedir”
İzcan: “Ortadoğu’da yaşanan kriz Akdeniz krizine dönüşmektedir”
Uluçay, Emine Ertürk'ü kabul etti
Uluçay, Emine Ertürk'ü kabul etti
Gazimağusa Belediyesi trafik komisyonu toplantı yaptı
Gazimağusa Belediyesi trafik komisyonu toplantı yaptı
DAÜ Gastronomi öğrencileri ağaçlarda kireçleme çalışması başlattı
DAÜ Gastronomi öğrencileri ağaçlarda kireçleme çalışması başlattı
Lbo Çocuk Ve Gençlik Korosu Yeni Yıl Konseri Çarşamba Akşamı Lefkoşa Akm’de
Lbo Çocuk Ve Gençlik Korosu Yeni Yıl Konseri Çarşamba Akşamı Lefkoşa Akm’de
Araç kayıt otomasyon sistemi devreye girdi
Araç kayıt otomasyon sistemi devreye girdi
Son bir haftada trafikteki bilanço: 25 yaralı…
Son bir haftada trafikteki bilanço: 25 yaralı…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim