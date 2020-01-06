Yta Fotoğraf Gezginleri, Kıbrıs’ı Adım Adım Geziyor

Lefkoşa, 6 Ocak 20 (.): Yıltan Taşçı Akademi Fotoğraf Gezginleri, “Adım Adım Kıbrıs ” projesi kapsamında, üçüncü gezilerini geçen pazar günü Mora, Aya ve Luricina’ya yaptı.
Kıbrıs’a sevdalı 30 fotoğraf tutkununun katıldığı fotoğraf gezisinde, Kıbrıs’ın geleneksel kültürünü yansıtan fotoğraflar çekildi.
Yıltan Taşçı Akademi Fotoğraf Gezginleri, iki yıl sürecek “ Adım Adım Kıbrıs ” projesini tamamladıktan sonra, fotoğraf sergisi açacak ve sergideki fotoğrafları kitaplaştıracak.
Veysi Canateş’in organizasyonunda her ay gerçekleşen gezilerin dördüncüsü, 23 Şubat Pazar günü Trodos köylerine yapılacak.
(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI