YSK’dan Maraş’la ilgili men kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'nda oy birliğiyle alınan karar, Polis Genel Müdürü’ne, Gazimağusa Belediye Başkanı’na ve Gazimağusa Polis Müdürü’ne tebliğ edildi.

YSK, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’ın Seçim Koordinatörü Avukat Ali Tunçtaşlı’nın dün ilettiği şikayet yazısını değerlendirerek aldığı kararı açıkladı.

YSK, 11 Ekim tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili Seçim Takvimi içinde Kapalı Maraş bölgesinin açılması nedeni ile tören yapılmasının, 5/1976 Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 80. maddesi altında yasak olduğunu vurguladı.





