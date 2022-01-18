YSK’dan hatırlatma: “Seçmenler oy kullanırken kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyeti gibi resmi belge ibraz etmeli”

Yüksek Seçim Kurulu’nun 19 numaralı duyurusu şöyle:
“23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde sandık seçmen listesinde kayıtlı olan bir seçmen, şu belgelerden birini Sandık Kurulu’na sunmak suretiyle oyunu kullanabilir; Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı; Polis kimlik kartı; Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş ehliyeti…
Belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamazlar.”