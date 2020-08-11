Ysk Seçimin Başlangıç Günü Olan Yarın Seçim Yasaklarının Da Başlayacağını Duyurdu

Lefkoşa, 11 Ağustos 20 : Yüksek Seçim Kurulu, 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin başlangıç günü olan yarın, seçim yasaklarının da başlayacağını duyurdu.
(HA) SEÇİM YASAKLARI EKLİ
Lefkoşa, 11 Ağustos 20 : Yüksek Seçim Kurulu, 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin başlangıç günü olan yarın, seçim yasaklarının da başlayacağını duyurdu.
Lefkoşa, 11 Ağustos 20 : Yüksek Seçim Kurulu, 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin başlangıç günü olan yarın, seçim yasaklarının da başlayacağını duyurdu.
(HA) SEÇİM YASAKLARI EKLİ