Ysk Seçimin Başlangıç Günü Olan Yarın Seçim Yasaklarının Da Başlayacağını Duyurdu

Lefkoşa, 11 Ağustos 20 : Yüksek Seçim Kurulu, 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin başlangıç günü olan yarın, seçim yasaklarının da başlayacağını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 9 numaralı duyurusuna göre, seçim yasakları oylamanın yapılacağı güne kadar devam edecek.

(HA) SEÇİM YASAKLARI EKLİ