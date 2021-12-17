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YSK'ya ilk başvuru CTP’den

KKTC'de 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için adaylık başvuruları bugün yapılıyor. İlk başvuruyu Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yaptı.

17 Aralık 2021 Cuma 10:15
YSK'ya ilk başvuru CTP’den

Adaylarla birlikte parti binasından mahkemelere yürüyen CTP Genenl Başkanı Tufan Erhürman’a eşi Nilden Bektaş Erhürman da eşlik etti. Erhürman, yolda karşılaştığı vatandaşlarla selamlaştı.

CTP’nin 50 kişilik aday listesini Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkililerine, Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın sundu.

CTP’nin milletvekili aday listesinin YSK’ya sunulmasının ardından Genel Başkan Tufan Erhürman, adayların da katılımıyla mahkemeler binası önünde basına açıklama yaptı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, çok güçlü bir kadroyla seçime hazırlandıklarını belirtti.

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Ülkenin son derece zor günlerden geçtiğini belirten Erhürman, “Bu seçim, uçurumun kenarına kadar getirilen ülkemizi, uçurumun kenarından döndürme seçimidir” dedi.

Ülke genelinde ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade eden Erhürman, her yerde insanların son derece sıkıntılı olduklarını, esnafın siftah yapmadan dükkan kapadığını, çalışanların Güney’deki ya da yurt dışındaki iş olanaklarını araştırmak zorunda kaldığını, sanayide, tarımda, hayvancılıkta işçi bulmakta bile sorunlar yaşandığını kaydetti.

“Evet pandemi var, Türk Lirası’nın çok hızlı değer kaybı var, kötü yönetim hatta yönetmeme davranışı var” diyen Erhürman, hükümette olanların ülkenin gailesini çekmediğini, siyasete ne yapacağım diye değil ne olacağım diye girme davranışı olduğunu söyledi.

Erhürman, “CTP olarak iddiamız, halkımızın genelinden gördüğümüz hava da şu: Ülkenin gailesini çekmeyenler, ‘ne olacağım’ diye uğraşanlar gidecek, ‘ülkede Kıbrıslı Türk halkı vardı, şu anda da varız. Bundan sonra da var olacağız. Bunun için çok çalışacağız’ diyenler gelecek. Seçimin sonunda, ufukta gördüğümüz bu. Halkımıza hayırlı olsun. Bu Kıbrıs Türk halkının varoluş seçimidir. Kıbrıs Türk halkının bu seçimden yüz akıyla çıkacağından eminiz” dedi.

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Son Güncelleme: 17.12.2021 11:45
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