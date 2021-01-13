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YSK uyarıyor, siyaset ‘seçim’ diyor

YSK Başkanı Şefik, “Çarşaf oy pusulası ile hem de bu koşullarda bunu yönetmek çok çok zor. İmkânsıza yakın” demişti. Seçime ilgili yasanın değiştirilerek gidileceği değerlendiriliyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 15:46
YSK uyarıyor, siyaset ‘seçim’ diyor
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Başbakanın Meclis Başkanlığı krizi sonrası seçime işaret etmesi ülkede yeniden "erken seçimi" gündeme getirdi.

Genel olarak Nisan ayına işaret edilirken bu konuda henüz resmi olarak netleşmiş bir tarih yok.

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi (UBP) içinde de seçime karşı olanlar seslerini yükseltmeye başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise bir yıldır, geçtiğimiz Ocak ayından beri bu konuda uyarılarını sürdürüyor.

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Öte yandan, daha önce mevcut yasa ile seçime gidilmiş olduğu halde Yüksek Seçim Kurulu, bu konuda temkinin ötesinde “imkânsıza” işaret ediyor.

NARİN FERDİ ŞEFİK, ‘İMKÂNSIZA YAKIN’ DEMİŞTİ

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, en son 19 Ekim’de BRT ekranlarından yaptığı konuşmada, “pandemi koşullarında erken genel seçim büyük sorun olacak. Çarşaf oy pusulası ile hem de bu koşullarda bunu yönetmek çok çok zor. İmkânsıza yakın” diyerek uyarmıştı.

Seçim yasasının değiştirilerek seçime gidileceği ise Başbakan Hamza Ersan Saner ile Ana muhalefet partisi Tufan Erhürman arasında mecliste yaşanan diyaloğa da yansımıştı.

Seçim yasasında bu konuda hassasiyetlerin dikkate alınacağı değerlendiriliyor.

Öte yandan seçimin gündeme gelmesi ile konuyu değerlendiren siyasiler de söz konusu değişikliğin yapılması gerektiğine dikkati çekiyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
YSKErken Seçim
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