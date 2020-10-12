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YSK seçim ve halkoylaması sonuçlarını ilan etti

Seçime katılım oranı yüzde 58.29..

12 Ekim 2020 Pazartesi 13:50
YSK seçim ve halkoylaması sonuçlarını ilan etti
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarını ve ikinci tura kalan adayları ilan etti.

738 sandıkta kayıtlı 198 bin 957 seçmenden 115 bin 966’sının oy kullandığı dünkü seçimde, 110 bin 915 geçerli, 5 bin 51 oy ise geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 58.29 oldu.

YSK’nın ilan ettiği adayların aldıkları oylara göre sıralaması, oy toplamı ve yüzdelikleri şöyle:

1. Ersin Tatar (UBP) 35,872- % 32.34

2. Mustafa Akıncı (Bağımsız) 33,058- % 29.80

3. Tufan Erhürman (CTP) 24,075- % 21.71

4. Kudret Özersay (Bağımsız) 6,365- % 5.74

5. Erhan Arıklı (YDP) 5,999 - % 5.41

6. Serdar Denktaş (Bağımsız) 4,627- % 4.17

7. Fuat Çiner (MDP) 329 -% 0.30

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8. Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 282 -% 0.25

9. Alpan Uz (Bağımsız) 155- % 0.14

10. Ahmet Boran (Bağımsız) 84-% 0.08

11. Mustafa Ulaş (Bağımsız) 69-% 0.06

HALKOYLAMASI SONUÇLARI

KKTC Anayasası’nda, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısıyla ilgili kuralda değişiklik için dün seçimle birlikte yapılan Anayasa değişikliği halkoylamasından “hayır” çıktı.

Kayıtlı 198 bin 957 seçmenden 115 bin 966’sının oy kullandığı halkoylamasında 107 bin 705 oy pusulası geçerli sayıldı. Halkoylamasına katılım oranı da seçim gibi yüzde 58.29 oldu.

Halkoylamasında “evet” tercihi yapan seçmen sayısı 53 bin 711; “hayır” diyenler ise 53 bin 994 olarak açıklandı. Sonuçlara göre “hayır” diyenlerin sayısı “evet” diyenlerden 283 daha fazla olduğu için Anayasa değişikliği yürürlüğe girmedi.

İKİNCİ TURA KALAN ADAYLAR

YSK, dünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayın, kullanılan geçerli oyların yarıdan bir fazlasını alarak 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 139(1) maddesine uygun olarak seçilebilmek için yeterli çoğunluğu sağlayamadığını; bu nedenle, Cumhurbaşkanlığına seçilecek adayı belirlemek üzere, Yasanın 139(2) maddesi uyarınca, en çok oy alan UBP adayı Ersin Tatar ile Bağımsız aday Mustafa Akıncı arasında 18 Ekim Pazar günü yeniden seçim yapılacağını da ilan etti.

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Son Güncelleme: 12.10.2020 13:58
Anahtar Kelimeler:
Seçim Ve Halkoylaması SonuçlarıYSK
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