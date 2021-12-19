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YSK Sandık Seçmen Listeleri’ni bugün askıya aldı
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YSK Sandık Seçmen Listeleri’ni bugün askıya aldı

25 Aralık’a kadar, 7 gün askıda kalacak listelere hafta içi 17.30-18.30; hafta sonu ise 09.00-10.00 saatleri arasında listelerin askıda bulunduğu yerde ilçe seçim kurullarınca görevlendirilecek kişiler aracılığıyla veya doğrudan ilçe seçim kuruluna itirazda bulunulabilecek.

19 Aralık 2021 Pazar 10:15
YSK Sandık Seçmen Listeleri’ni bugün askıya aldı

Yüksek Seçim Kurulu, 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile ilgili Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçelerine ait Sandık Seçmen Listeleri’ni bugün askıya aldı.

25 Aralık’a kadar, 7 gün askıda kalacak listelere hafta içi 17.30-18.30; hafta sonu ise 09.00-10.00 saatleri arasında listelerin askıda bulunduğu yerde ilçe seçim kurullarınca görevlendirilecek kişiler aracılığıyla veya doğrudan ilçe seçim kuruluna itirazda bulunulabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) dün geçici olarak ilan ettiği milletvekili adaylarına da itirazlar bugün ve yarın yapılabilecek.

SANDIK SEÇMEN LİSTELERİYLE İLGİLİ DUYURU

YSK’nın 9 numaralı duyurusunda, listelerin askıya alınacağı yerler ve seçim çevrelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetvellerin bugün Bayrak Radyosu’nda okunacağı ve Diyalog Gazetesi’nde yayımlanacağı belirtildi.

Duyuru şöyle:

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“Lefkoşa ve Gazimağusa ilçelerine ait olan cetveller, sabah 08.00 ana haber bülteninden sonra, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerine ait olanlar, 18.30 ana haber bülteninden sonra Bayrak Radyosu’nda okunacaktır.

Sandık Seçmen Listeleri, 25 Aralık 2021 tarihine kadar, 7 gün süre ile askıda kalacaktır. Bu süre içerisinde listeler saat 09.00’dan 18.30’a kadar incelenebilir. İtiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 17.30’dan 18.30’a, diğer günlerde ise saat 09.00’dan 10.00’a ve 17.30’dan 18.30’a kadar listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş bulunan kimseler vasıtasıyla veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilir.

İtiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerekir. ‘Yazılı delil’, kimliğini ve yurttaşlığını belgelemek bakımından kimlik kartını veya pasaportu; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mührünü taşıyan yazılı bir belgeyi anlatır.”

ADAYLARA İTİRAZLAR BUGÜN VE YARIN

Öte yandan YSK’nın dün geçici olarak ilan ettiği milletvekili adaylarına da itirazlar bugün ve yarın yapılabiliyor.

Adayları başvuru sırasında göre ilan eden YSK’nın 10 numaralı duyurusuna göre seçimde, 8 partiden 400 aday yanında 5 de bağımsız aday yarışacak.

Geçici olarak ilan edilen adaylara itirazlar bugün ve yarın 08.00-17.00 saatleri arasında İlçe Seçim Kurullarına yapılabiliyor.

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Son Güncelleme: 19.12.2021 11:29
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