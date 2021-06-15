YSK, Meclis'in seçim tarihi saptamadığını, bu durumda YSK’nın ara seçim yapmasının yasal mevzuat ışığında mümkün olmadığını açıkladı

“2020 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN, PROSEDÜR OLARAK KARMAŞIK OLMADIĞINDAN YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ’NDEN HİÇBİR KONUDA TEKNİK DESTEK ALINMASINA GEREK KALMADI”

SEÇİMİN HER AŞAMASI VE SONUÇLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ, YÜKSEK SEÇİM KURULU BİLGİ İŞLEM MERKEZİ’NİN HAZIRLADIĞI SEÇİM PROGRAMI VE KENDİ EKİPLERİMİZ TARAFINDAN, YÜKSEK SEÇİM KURULU VE İLÇE SEÇİM KURULLARI GÖZETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

“ALINAN BU ÇOKLU ÖNLEMLER NEDENİYLE PUSULALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Yüksek Seçim Kurulu, Meclis tarafından seçim tarihi saptanmadığını, bu durumda Yüksek Seçim Kurulu’nun ara seçim yapmasının yasal mevzuat ışığında mümkün olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili iddialar üzerine yazılı açıklama yapan YSK, 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 14(6) maddesi gereğince, boşalan bir milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri için Cumhuriyet Meclisi’nin Haziran ayı içerisinde bir gün saptaması gerektiğini, Yüksek Seçim Kurulu’nun 20 Haziran tarihini önerdiğini, seçim tarihi olarak bu tarihinin saptanması halinde, seçimin başlangıç tarihinin 21 Nisan olacağını, bu nedenle seçim tarihinin 21 Nisan tarihinden önce belirlenmesi gerektiğini bildirerek görev ve sorumluluğunu yerine getirdiğini kaydetti.

Açıklamada, Meclis Başkanlığı’nın bu yazıya hala cevap vermediğine işaret edilerek, “Meclis tarafından seçim tarihi saptanmamıştır. Bu durumda Yüksek Seçim Kurulu’nun ara seçim yapması yasal mevzuat ışığında mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

YSK, 10 Haziran tarihli “Özgür Gazete”de yer alan bir haberdeki iddialar üzerine yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“14 Haziran 2021 tarihinde basında yer alan bir haberde Cumhuriyet Meclisi görüşmelerinde, 2021 yılı Haziran ayında yapılması gereken ara seçimlerle ilgili Yüksek Mahkeme’nin bilgi vermesi gerektiği yönündeki ifade ve yine Özgür Gazete’de 10 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan ve 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde yaşandığı ifade edilen bir takım olaylarla ilgili, ‘Müdahalenin İstihbarat Tablosu’ başlığı altında, çeşitli kişilerin aktarımlarından yola çıkılarak hazırlanan raporda yer alan, ancak kesinlikle gerçeklerle bağdaşmayan Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle ilgili bazı açıklamalar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu basın açıklamasını yapmak gereğini duymuştur.”

“YSK’NIN ARA SEÇİM YAPMASI YASAL MEVZUAT IŞIĞINDA MÜMKÜN DEĞİL”

YSK, Seçimin Haziran 2021’de yapılmaması konusunda basında yer alan haberlere ilişkin ise şu ifadelere yer verdi:

“Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 14(6) maddesi, ‘ Ara seçimlerde her yılın Haziran ayı içerisinde Cumhuriyet Meclisince saptanan günde oy verilir, bugünden önceki altmışıncı gün seçiminin başlangıç günüdür’ demektedir.

Yüksek Seçim Kurulu, 2 Nisan tarihinde KKTC Başbakanlığı ve Cumhuriyet Meclisi’ne ‘ İvediİ’ kayıtlı bir yazı yazarak, 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 14(6) maddesi gereğince, boşalan bir milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri için Cumhuriyet Meclisi’nin Haziran ayı içerisinde bir gün saptaması gerektiğini, Yüksek Seçim Kurulu’nun 20 Haziran tarihini önerdiğini, seçim tarihi olarak 20 Haziran tarihinin saptanması halinde seçimin başlangıç tarihinin 21 Nisan 2021 olacağını, bu nedenle seçim tarihinin 21 Nisan 2021 tarihinden önce belirlenmesi gerektiğini bildirerek görev ve sorumluluğunu yerine getirmiştir. Meclis Başkanlığı halen bu yazıya cevap vermemiş ve Meclis tarafından seçim tarihi saptanmamıştır. Bu durumda Yüksek Seçim Kurulu’nun ara seçim yapması yasal mevzuat ışığında mümkün değildir.”

YSK VE YDÜ ARASINDA SEÇİMLERLE İLGİLİ TEKNİK VE AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Öte yandan YSK ve Yakın Doğu Üniversitesi arasında seçimlerle ilgili teknik ve akademik işbirliği sağlanmasına ilişkin protokol bulunduğu ifade edilen açıklamada, 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçiminin, prosedür olarak karmaşık olmadığından Yakın Doğu Üniversitesi’nden hiçbir konuda teknik destek alınmasına gerek olmadığı, seçimin her aşaması ve sonuçların birleştirilmesi, Yüksek Seçim Kurulu Bilgi İşlem Merkezi’nin hazırladığı seçim programı ve kendi ekipleri tarafından, Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları gözetiminde gerçekleştirildiği vurgulandı.

SEÇİM SONUÇLARI, YÜKSEK MAHKEME BİNASINDA GÖREV YAPAN YÜKSEK SEÇİM KURULU HUZURUNDA BİRLEŞTİRİLDİ

Seçimlerin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapıldığı ilk yıldan başlayarak tüm seçim sonuçlarının, Yüksek Mahkeme binasında görev yapan Yüksek Seçim Kurulu huzurunda birleştirildiği ifade edilen açıklamada, hiçbir seçimde bunun aksine bir uygulama yapılmadığı kaydedildi.

“ÇOKLU ÖNLEMLER NEDENİYLE PUSULALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Bu merkezde birleştirilen sonuçların anında binanın balkonuna konulan dev ekrandan yansıtılarak, basın-yayın kuruluşları vasıtasıyla kamuyla paylaşıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Oy pusulaları, Yüksek Seçim Kurulunun en güvenilir personelinden seçerek görevlendirdiği kişilerin gözetiminde devlet basımevinde basılmaktadır. Seçmen sayılarına göre hesaplanıp gereken sayıda basılan oy pusulalarının arkasına ilçe seçim kurullarının mühürleri basılmakta, oy pusulaları ilgili ilçelere gönderildikten sonra orada kurulan ekipler tarafından tek tek sayılarak kontrol edilmekte ve üzerinde işaret sayılacak bir nokta dahi bulunan pusulalar iptal edilmektedir. Sandıklarda bulunan seçmen sayısına göre kurullara dağıtılan oy pusulaları, seçim sabahı sandık kurulları tarafından sandık mührü ile mühürlenmektedir. Her oy pusulasının arkasında hem ilçe seçim kurulu mührü hem de sandık kurulu mührü bulunmaktadır. Seçim sonunda oylar sayılırken bu iki mührün de bulunmadığı pusula çıkması halinde, bunlar yasa gereğince geçersiz sayılmaktadır. Sandık Kurullarının oy vermenin başlamasından önceki hazırlık işlemlerinden, oy pusulalarının sayılıp sonuçların İlçe Seçim Kurullarına bildirmesine kadar yapılan tüm sandık başı işlemleri, seçime katılan siyasal partilerin ve bağımsız adayların temsilcileri ve gözlemcileri huzurunda yapılmaktadır. Alınan bu çoklu önlemler nedeniyle pusulaların değiştirilmesi mümkün değildir.”

Seçimde sandığa giden veya gitmeyen seçmenlerin bilgisinin sandık kurullarında bulunduğu ifade edilen açıklamada, sandık kurullarında siyasal parti ve bağımsız aday temsilcilerinin de görev yaptığı ve bu bilgiye sahip oldukları kaydedildi.