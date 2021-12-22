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YSK, kamu görevlisi milletvekili adaylarının Pazartesiden itibaren izne çıkmaları gerektiğini duyurdu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Ocak’ta yapılacak seçimde aday olan kamu görevlilerinin, adaylıklarının Pazar günü kesinleşmesinin ardındanPazartesi günü izne çıkmaları gerektiğini duyurdu.

22 Aralık 2021 Çarşamba 18:30
YSK, kamu görevlisi milletvekili adaylarının Pazartesiden itibaren izne çıkmaları gerektiğini duyurdu

YSK’da yapılan açıklamada, “23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 57. maddesinin (4). fıkrası ve Anayasa’nın 120(1) maddesi kapsamındaki kamu görevlisi adaylar ile Yasanın 57. maddesinin 5.fıkrası kapsamındaki Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, Kamu Kuruluşlarında veya Kooperatif Kuruluşlarında çalışan adayların, adaylıklarının 26.12.2021 tarihinde kesinleşmesi üzerine 27.12.2021 tarihinde izne çıkmaları gerekmektedir” denildi.

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Duyuruda, söz konusu adaylara Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 57. Maddesinin (3)’üncü fıkrasının izinlerle ilgili hükümlerinin uygulanacağı da belirtildi.

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Son Güncelleme: 23.12.2021 10:55
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