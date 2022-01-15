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YSK'dan uyarı

YSK, dağıttığı seçmen kartları yanında, seçmenin nasıl oy kullanacağına dair bilgilendirici bildiri de dağıttı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 10:44
YSK'dan uyarı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime az bir süre kala seçmen kağıtlarını dağıtırken, yurttaşalra seçmenin nasıl oy kullanacağına dair bildiri de dağıtıyor. Bildiride, mühür, mühür ve tercih ya da karma seçenekleri detaylandırılıyor. 

MÜHÜR

Bildiride, seçmenin herhangi bir siyasal partiye mühür vurarak, oy vermek istemesi halinde, 'evet mührü' ile oy pusulasının üzerindeki partinin ampleminin ve isminin altında yer alan kare içerisine 'evet mührü'nü bir defa basacağı ifade edildi.

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MÜHÜR VE TERCİH

Seçmenin bir partiye mühür basması sonrası, mühür bastığı partinin adayları arasında tercih de yapabileceğinin kaydedildiği bildiride, isimlerin karşısındaki kareye işaret koyularak, bunun yapılacağı belirtildi. Seçmenin Lefkoşa'da 8, Mağusa'da 6, Girne'de 5, İskele'de 2 Güzelyurt'ta 1 ve Lefke'de de 1 tercih yapılabileceği aktarıldı. 

KARMA 

Karma oy kullanacak seçmenin ise Lefkoşa'da en 8 en fazla 16, Mağusa'da en az 6 en fazla en fazla 13, Girne'de en az 5 en fazla 11, Güzelyurt'ta en az 1 en fazla 3, İskele'de en az 2 en fazla 5 ve Lefke'de en az 1 en fazla 2 tercih kullanılabileceği kaydedildi.

YSK bildirisinde ayrıca seçmenin her ilçe için karma oy kullanmak zorunda olmadığı, en az 23, en fazla 50 aday için oy kullanabileceği aktarıldı. 

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